Aleksandr Kokorin: secondo il calciatore la pizza e la pasta sono più buone in Russia

di Manuela Chimera 7 Dicembre 2022

Il calciatore Aleksandr Kokorin fa arrabbiare tutti: ha sostenuto che pizza e pasta russe siano molto più buone rispetto a quelle italiane. Caro Kokorin, permettimi di dissentire: i pelmeni russi, effettivamente erano deliziosi, ma una lasagna russa non potrà mai eguagliare una lasagna italiana, così come i pelmeni fatti in Italia non eguagliavano quelli mangiati in Russia.

Kokorin preferisce pasta e pizza russe

Diciamo che le parole di Kokorin, se contestualizzate, hanno il sapore della classica favola della “Volpe e l’uva”. Se non siete molto addentro nel mondo calcistico, vi basti sapere che Aleksandr Kokorin è un attaccante russo che ha giocato per un po’ nella Fiorentina. Solo che qui non si è fatto granché valere ed ecco che è stato spedito in prestito all’Aris Limassol.

Qui a Cipro pare che il giocatore si trovi meglio, almeno qualche gol è riuscito a farlo. Solo che poi ha deciso di parlare ai microfoni di Sport24, rilasciando un’intervista dal sapore un po’ agro. Kokorin si è lamentato del fatto che la Fiorentina l’abbia tolto dalla chat di squadra (il che ci sta, se vai a lavorare da un’altra parte di solito ti tolgono dalla chat del precedente posto di lavoro), ma che non l’abbiano tolto dalla chat del menu della squadra (se giochi nella Fiorentina scegli sulla chat cosa mangiare il giorno dopo).

Kokorin sostiene che non gli sia dispiaciuto essere eliminato dalla prima chat in quanto si è risparmiato un inutile flusso di messaggi, barzellette e roba simile (non sentite la Volpe che dice, con falso disinteresse, che tanto quell’uva a cui non riusciva ad arrivare non gli interessava?), ma che sia strano che non sia stato rimosso anche dalla chat del menu (forse perché magari non si sono ricordarti che stavi anche lì?).

Anzi, Kokorin si chiede se forse si aspettavano che tornasse a mangiare lì visto che lui la pizza la mangiava a stento quando stava alla Fiorentina. Come un treno in corsa, in procinto di deragliare, il calciatore ha continuato sostenenendo che a Firenze ci siano solamente due o tre posti dove fanno buona la pizza e che in Russia fanno sia pasta che pizza molto più gustose.

Il che ha fatto indignare un po’ tutti: ok non aver preso bene il prestito alla squadra cipriota, ma da qui a dire che in Russia fanno meglio pizza e pasta rispetto all’Italia ce ne passa.

Infine Kokorin, dopo aver snobbato e denigrato così i classici piatti della cucina italiana, si è lasciato andare a ricordi più piacevoli. Qualche compagno di squadra della fiorentina gli era anche simpatico, come per esempio l’argentino Gonzalez. E ricorda con divertimento gli scherzi fatti insieme all’uruguaiano Caceres, responsabile delle barzallette di qualità dello spogliatoio.

Kokorin ricorda quando Caceres aveva preso in prestito le chiavi della sua auto per spostarla a sua insaputa. Così, per ripagarlo con uno scherzo analogo, ecco che Kokorin si è divertito a togliere le ruote dell’auto di Caceres. Ovviamente proprio quando quest’ultimo doveva tornare a casa con urgenza dopo l’allenamento, ma era stato bloccato dal fatto che non c’erano le ruote. Al che Caceres era andato da Kokorin che se ne stava seduto a gongolare nella sua auto dicendosi se non fosse uno sciocco. Ah, che momenti di ilarità condivisa!