Alessandro Borghese, 4 Ristoranti: puntata speciale con i The Jackal

Siete pronti? Alessandro Borghese sta per tornare con la nuova stagione di 4 Ristoranti. Le puntate inedite andranno in onda su Sky a partire dal 23 aprile, ma questa edizione inizierà con una sorpresa: una puntata speciale con i The Jackal in anteprima il 16 aprile.

L’appuntamento è per giovedì 16 aprile alle ore 20.40 su Sky Uno, canale 108 di Sky o sul Digitale Terrestre sul canale 455. Il collettivo di video-maker che fa rotolare il web dalle risale è pronto ad affrontare lo Chef: chi ribalterà chi?

La puntata dal titolo Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Speciale The Jackal vedrà Ciro, fedele seguace di Borghese, impegnato a copiare uno dei cavalli di battaglia dello chef, la tradizionale “Cacio e pepe”. Tuttavia Ciro ci metterà del suo e creerà la “Caciocavallo e pepe” (avrà tenuto conto degli errori da non fare quando si prepara la Cacio e pepe?), tentando nel frattempo anche di convincere Fru “il precisino”, Fabio “il tradizionalista” e Simone “il salutista” che il suo piatto è altrettanto bono.

La sfida fra i The Jackal e Alessandro Borghese continuerà poi proprio nel ristorante di Alessandro Borghese, AB – Il Lusso della Semplicità di Milano. Qui Borghese dovrà dare il meglio di sé per cercare di soddisfare questi quattro clienti, fra i più esigenti di sempre (tranne Ciro che continua ad adulare lo chef).

Ma non bisogna perdere di vista l’obiettivo finale: la Caciocavallo e pepe di Ciro può rivaleggiare con la Cacio e pepe di Chef Borghese? Chi vincerà questa sfida?