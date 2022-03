Alessandro Borghese aprirà un ristorante presso il Casinò di Venezia

di Manuela 17 Marzo 2022

Manca ormai pochissimo all’apertura del nuovo ristorante di Alessandro Borghese. La location prescelta è quella del Casinò di Venezia, più precisamente il piano terra di Ca’ Vendramin Calergi sul Canal Grande.

Secondo indiscrezioni, fra qualche settimana finiranno i lavori di allestimento. A quel punto Borghese ha stabilito di iniziare una fase di test per valutare la gestione del locale, mentre l’apertura al pubblico vera e propria avverrà fra fine aprile o inizio maggio al più tardi.

Quindi, amici veneziani, non stupitevi se in questi giorni vedrete Alessandro Borghese aggirarsi per la città: non è lì per una nuova puntata di Quattro Ristoranti, bensì per seguire da vicino le ultime fasi di allestimento del ristorante.

La sede prescelta da Borghese non è certo facile da gestire. Durante il lockdown il Casinò è stato chiuso a lungo, salvo essere riaperto questo mese. Tuttavia, al momento, il Casinò è attivo solamente dal venerdì alla domenica e con il solo turno pomeridiano (durante i due anni di lockdown è stato aperto solamente per permettere lo svolgimento dei tornei nazionali e internazionali, fra l’altro solo una volta al mese).

Alessandro Borghese ha deciso di affittare dalla Casinò di Venezia Gioco Spa uno spazio ampio al piano terra del palazzo nobiliare, area che, fino a qualche tempo fa, era destinata alle slot machine. Adesso queste ultime sono state trasferite al primo piano, il cosiddetto piano nobil, in modo da avere i giochi tutti nella stessa area.

Il ristorante di Alessandro Borghese ha un’apertura che permette di accedere direttamente al giardino storico del Casinò, conformazione che ben si adatta alla possibilità di organizzare cene estive all’aperto e serate tematiche. Inoltre il ristorante avrà anche un accesso indipendente rispetto all’entrata del Casinò. Questo vuol dire che al ristorante potranno accedere tutti, non solo coloro che vanno al Casinò.

Tuttavia i giocatori del Casinò, grazie a un’apposita convenzione, potranno cenare nel ristorante di Borghese se lo vorranno. Il nuovo bistrot di chef Borghese lavorerà, poi, accanto allo storico ristorante del Casinò, il Wagner (a quest’ultimo possono accedere solo ed esclusivamente i giocatori).

Gianluca Forcolin, presidente del Casinò e Michele Zuin, assessore al Bilancio e alle Partecipate, hanno spiegato che il ristorante, così come voluto da Borghese, sarà aperto a tutti, esattamente come succede con il suo altro locale di Milano, Il Lusso della Semplicità.