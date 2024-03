Nel nuovo bistrot milanese di Alessandro Borghese ci sarà spazio anche per Joe Bastianich

Il prossimo 23 marzo sarà inaugurato ABKS Break Time di Alessandro Borghese, il nuovo bistrot che avrà sede presso il Padel Palace a Milano. Lo stile del progetto rimarrà fedele a Borghese, con più leggerezza e un contesto maggiormente legato all’adiacente attività sportiva (gli orari del bistrot coincideranno infatti con quelli di apertura dei campi per allenarsi): nel menu sono proposti i classici dello chef , e anche alcune pietanze di Joe Bastianich – suo grande amico nonché “partner food”.

I clienti non saranno solamente i membri del Club Padel (di cui fa parte lo stesso Borghese, tra l’altro) ma chiunque sia in zona – via Privata Alfredo Soffredini, 16 – e voglia passare li la pausa pranzo American Style. La sala sarà organizzata con tavoli singoli e un grande tavolo sociale all’ingresso.

Menu Borghese-Bastianich

Il nuovo spazio di Alessandro Borghese manterrà lo stile dello chef e i piatti iconici di Borghese: Borghy Burger, costine di maiale, pulled pork e tiramisù, solamente in “chiave più smart e dinamica”. Proprio lo chef racconta di come abbiano pensato di “offrire ai giocatori di padel che frequentano il centro una proposta di cucina gustosa e dinamica, in linea con il contesto e con le esigenze di chi ha speso molte energie in campo” .

Continua: “Per questo nel bistrot contemporaneo si possono trovare piatti semplici ma di sostanza, preparati con ingredienti di qualità. Insieme ai miei piatti ci saranno anche delle proposte di Joe’s American Factory del mio amico Joe Bastianich”. Vediamo, quindi, queste tre proposte del cuoco/imprenditore/musicista/personaggio televisivo Joe Bastianich – sempre appoggiato da una mamma che sa il fatto suo.

I tre sandwich di Joe Basstianich

Sono tre i panini d’autore, fatti con la ricetta Joe’s American Factory ma ordinabili presso ABSKS Break Time di Alessandro Borghese. Basta il nome a inquadrare lo stile Made in USA di queste pietanze, e infatti.

Joe’s Patzesco Pastrami : sandwich di pastrami di manzo, turkey mustard, cetrioli sottaceto

: sandwich di pastrami di manzo, turkey mustard, cetrioli sottaceto Pork&Cheese : panino di pulled pork con cheddar fondente, salsa barbecue, jalapeño

: panino di pulled pork con cheddar fondente, salsa barbecue, jalapeño Golden Coast Turkey Sandwich: sandwich con tacchino affumicato, lattuga, pomodoro, turkey mustard, bacon

Tanta carne sul fuoco per Joe bastianich, letteralmente parlando (gli ingredienti dei suoi panini per Borghese sono esplicativi) e anche per la carriera: di recente è tornato in tv in occasione di Masterchef Italia (il suo “sei bellissima” a Kassandra passerà alla storia), il Collegio e Pechino Express… ma scommetto che non vi sareste mai aspettati di vederlo anche all’Isola dei Famosi.