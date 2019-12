Alessandro Borghese ha un figlio nato nel 2006: “L’ho scoperto da poco”

Alessandro Borghese ha scoperto da poco di avere un figlio nato nel 2006. Lo chef ha svelato questo retroscena inedito della sua vita durante un’intervista a Repubblica. In realtà Borghese non ha mai visto questo figlio, non ha nemmeno una sua foto, anche se ha deciso di occuparsene dal punto di vista legale.

La speranza di Alessandro Borghese è di riuscire a incontrarlo prima o poi, sempre se gli verrà permesso. Il fatto è che prima si sposarsi, Alessandro Borghese non si era mai fidanzato e, come lui stesso si è definito, era alquanto “sportivo”.

Tuttavia, arrivato a 32 anni, ecco che conosce Wilma Oliviero, la moglie. Wilma lavorava in un’azienda che è era alla ricerca di uno chef giovane per lanciare sul mercato un videogioco dedicato alla cucina. Ecco che allora venne contattato dalla signorina Wilma. Da cosa nasce cosa e dopo sei mesi Alessandro e Wilma si sono sposati: un vero e proprio colpo di fulmine.

Ma c’è di più: Wilma all’epoca era fidanzata e in procinto di sposarsi. Alessandro spiega di aver fatto una sorta di “furto”. Dopo il matrimonio con Wilma, Alessandro ha avuto due figlie: Arizona e Alexandra. In aggiunta, adesso, c’è questo figlio nato nel 2006 e che Borghese non ha mai visto.