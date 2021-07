Alessandro Borghese in “Piatto ricco”, nuova trasmissione a settembre su TV8

di Dissapore 29 Luglio 2021

Alessandro Borghese Piatto Ricco: così, con il nome dello chef televisivo direttamente nel titolo, si chiamerà il nuovo programma di Alessandro Borghese che parte a settembre su TV8. Dopo il successo di Cuochi d’Italia, il campionato delle cucine regionali, Borghese sarà ancora in fascia preservare, e ancora avrà al suo fianco lo chef campano Gennaro Esposito. Un nuovo format quindi, produzione originale di Banijay Italia per TV8, per il presentatore reso famoso da Quattro ristoranti.

In cosa consiste la trasmissione? L’idea è mette a confronto tre cuochi, sempre amatoriali, provenienti da varie parti d’Italia, e farli sfidare sul terreno del cooking show come su quello della solidità mentale: le abilità culinarie non saranno più importanti della tenuta psicologica, e la produzione promette suspense e sorprese. Staremo a vedere.