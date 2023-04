Alessandro Borghese Kitchen Sound 2023: in arrivo l’ottava stagione

di Manuela Chimera 6 Aprile 2023

Non vi basta Alessandro Borghese con le nuove puntate di Celebrity Chef? Ebbene, lo chef scapigliato sta per tornare anche con la nuova stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound 2023: l’ottava stagione vi attende da lunedì 10 aprile intorno all’ora di pranzo, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

Alessandro Borghese Kitchen Sound 2023: tutte le novità

Il format di Alessandro Borghese Kitchen Sound rimane sostanzialmente invariato: questa videoenciclopedia gastronomica ci mostra lo chef Borghese mentre cucina piatti e ricette a ritmo di musica. E si tratta di ricette fattibili, realizzabili più o meno facilmente anche a casa.

In questa nuova, ottava stagione di attendono 30 puntate inedite, con preparazioni sia tradizionali che innovative, più o meno facili, con tecniche sempre nuove da imparare. Quattro i filoni tematici di questa edizione (dieci puntate per ciascun segmento):

Cicchetti Veneziani : qui si prepareranno stuzzichini che di solito si accompagnano al rito dell’aperitivo a Venezia, condito con il classico Spritz. Chef Borghese preparerà antipasti tipici della laguna, sia caldi che freddi, senza dimenticare quelli fritti o in umido. Gli antipasti verranno presentati dallo chef insieme all’ospite in studio, il sous-chef Sebastiano Bodi di AB – Il lusso della semplicità a Venezia, il ristorante che lo chef Borghese ha aperto lo scorso giugno nella location dello storico Palazzo Vendramin Calergi, con tanto di affaccio sul Canal Grande e che è noto per i suoi aperitivi in giardino

: qui si prepareranno stuzzichini che di solito si accompagnano al rito dell’aperitivo a Venezia, condito con il classico Spritz. Chef Borghese preparerà antipasti tipici della laguna, sia caldi che freddi, senza dimenticare quelli fritti o in umido. Gli antipasti verranno presentati dallo chef insieme all’ospite in studio, il sous-chef Sebastiano Bodi di AB – Il lusso della semplicità a Venezia, il ristorante che lo chef Borghese ha aperto lo scorso giugno nella location dello storico Palazzo Vendramin Calergi, con tanto di affaccio sul Canal Grande e che è noto per i suoi aperitivi in giardino Veg : questo è il segmento dedicato alle ricette vegetariane (attenzione, meglio specificare: vegetariane, non necessariamente vegane), con tanti accostamenti insoliti, parecchi ingredienti e realizzabili velocemente anche a casa quando si ha poco tempo a disposizione

: questo è il segmento dedicato alle ricette vegetariane (attenzione, meglio specificare: vegetariane, non necessariamente vegane), con tanti accostamenti insoliti, parecchi ingredienti e realizzabili velocemente anche a casa quando si ha poco tempo a disposizione After Midnight : qui trovano spazio le ricette non solo per i nottambuli, per quelli che fanno festa fino a tardi o per gli insonni, ma anche per chi che, per lavoro, è costretto a cenare dopo mezzanotte. E queste ricette sono anche ideali per chi vuole concedersi uno sfizio notturno senza troppi sensi di colpa

: qui trovano spazio le ricette non solo per i nottambuli, per quelli che fanno festa fino a tardi o per gli insonni, ma anche per chi che, per lavoro, è costretto a cenare dopo mezzanotte. E queste ricette sono anche ideali per chi vuole concedersi uno sfizio notturno senza troppi sensi di colpa Kids: questa volta lo chef sarà accompagnato dal pediatra Luca Rosti per preparare menu e ricette adatte ai bambini, piatti gustosi, ma anche salutari per stimolare l’appetito nei più piccini

Le puntate andranno in onda da lunedì al venerdì e si uniranno agli altri mille episodi e più già trasmessi. Inoltre quest’anno il format prevede anche le pillole digital dal titolo Aspettando #AleKitchenSound 2023: si tratta di venti mini video della durata di 1 minuto ciascuno e visibili sulla pagina Instagram del programma.