Alessandro Borghese Celebrity Chef 2023: arriva la nuova stagione con chef Riccardo Monco

Sta per tornare la nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef 2023. Questa volta, accanto a chef Borghese e Angela Frenda, ci sarà lo chef Riccardo Monco.

di Manuela Chimera 20 Marzo 2023

Vi manca 4 Ristoranti? Visto che l’ultima puntata è stata quella di febbraio a Milano, beh, ecco che da stasera potete rifarvi con la nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef 2023. L’appuntamento è dal 20 marzo su TV8, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10 circa. Questa volta, accanto ad Alessandro Borghese e Angela Frenda, ci sarà anche lo chef Riccardo Monco, tre stelle per l’Enoteca Pinchiorri di Firenze (l’anno scorso il nuovo giudice era stato Enrico Bartolini).

Alessandro Borghese Celebrity Chef 2023: le novità

Come di consueto, tantissimi nuovi vip e personaggi famosi sono pronti a sfidarsi nella nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef. La location del programma è quella di AB – Il lusso della semplicità, il ristorante di Milano di Alessandro Borghese.

A giudicare i piatti dei vip in gara, saranno lo stesso Borghese (qui nelle vesti di padrone di casa) insieme ad Angela Frenda, riconfermata nel suo ruolo di giudice nel programma in qualità di Food editor del Corriere della Sera. Accanto a loro, ecco la novità di questa edizione: il terzo giudice sarà Riccardo Monco, chef tre stelle Michelin per il suo ristorante Enoteca Pinchiorri di Firenze.

Alessandro Borghese, Angela Frenda e Riccardo Monco avranno il compito di commentare e giudicare i piatti dei vip. Il formato, prodotto da Banijay Italia, è rimasto lo stesso di sempre. In ogni puntata due vip e celebrità, ovviamente non facenti parti del mondo della cucina o dell’enogastronomia (solitamente si tratta di cantanti, sportivi, presentatori o comunque personaggi del mondo dello spettacolo), si sfideranno ai fornelli presentando ciascuno il proprio menu degustazione.

Questo menu dovrà essere composto da tre portate. Chi sarà riuscito a convincere gli esigenti giudici potrà ambire al titolo di Celebrity Chef di quella puntata. Ma attenzione: il vincitore sarà colui che avrà ottenuto il punteggio più alto sia dei giurati che dei commensali, tramite stelle bianche o nere che variano a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip-concorrenti. Il vincitore sarà colui che riuscirà a ottenere più stelle alla fine della cena.

Si sa già anche quali saranno le prime coppie di vip e personaggi del mondo dello spettacolo a sfidarsi a suon di padelle e piatti più o meno credibili in questa primissima settimana di programmazione della nuova edizione di Alessandro Borghese Celebrity Chef 2023: