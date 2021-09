di Manuela 10 Settembre 2021

Non c’è mai abbastanza Alessandro Borghese in televisione. Dopo il debutto in Piatto Ricco insieme a Gennaro Esposito, ecco che lo chef rock sta per tornare con un altro suo format molto celebre: siete pronti per la settima stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound?

L’appuntamento è per lunedì 20 settembre: all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV ecco che torna l’appuntamento che unisce cucina e musica. È lo stesso Alessandro Borghese sui suoi canali social a darci qualche anticipazione.

Questa settima e nuova stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound si comporrà di 70 puntate inedite. In esse lo chef ci farà conoscere lo street food internazionale, il vero “cibo da strada”, ma non solo: andremo alla scoperta dei piatti della tradizione e dei grandi classici italiani, senza dimenticarci delle specialità ideate da chef Borghese e presentate agli ospiti del suo ristorante AB – Il Lusso della Semplicità a Milano.

Ma non finisce qui. In questa nuova edizione del programma ci sarà una novità: fra i dieci ospiti consueti, infatti, farà la sua comparsa per la prima volta anche un flair bartender, nello specifico Giorgio Facchinetti. Insieme a chef come Giancarlo Morelli e Cristiano Tomei e a Maestri Pasticceri come Sal De Riso e Luigi Biasetto, ecco che anche Giorgio Facchinetti porterà nella cucina di Kitchen Sound tutte le sue proposte più originali.