4 Ristoranti con Alessandro Borghese: quinta puntata ad Arezzo

Siete pronti per la quinta puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Dalla Riviera del Conero questa volta ci spostiamo ad Arezzo. L’appuntamento è come sempre per giovedì 21 maggio alle ore 21.15 su Sky Uno, canale 108 di Sky, su Sky Go e su Now TV.

Qui quattro ristoratori si sfideranno su un tema veramente particolare: il Medioevo. Parecchi piatti della zona, infatti, originano nel Medioevo, soprattutto le zuppe di legumi, i fegatelli, i grifi e il peposo.

Il meccanismo della gara è sempre il medesimo. A turno uno dei quattro ristoratori inviterà a cena i tre rivali e Alessandro Borghese nel proprio ristorante. Qui i rivali cominceranno a giudicare la location e la sala, mentre allo chef Borghese toccherà il compito di ispezionare la cucina. A fine cena bisognerà dare un voto da 0 a 10 a quattro aspetti della serata:

location

menu

servizio

conto

Anche Alessandro Borghese darà il suo giudizio e il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato. In aggiunta Borghese avrà a disposizione uno speciale bonus da 5 punti relativo a un aspetto particolare della sfida che varierà di puntata in puntata. In palio ci sarà un contributo economico da 5mila euro da investire nel proprio ristorante e il titolo di Miglior ristoratore.

Questi sono i ristoranti in gara ad Arezzo: