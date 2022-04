Alessandro Borghese pronto a un nuovo cooking show: la prima puntata sarà il 2 maggio

di Luca Venturino 27 Aprile 2022

Alessandro Borghese, fresco della sua ultima uscita sul fatto che “lavorare non significa essere pagati“, è pronto a dimenticare le critiche e tornare a calcare il palcoscenico della televisione (non che se ne fosse mai andato, a dire il vero) con Celebrity Chef, un nuovo cooking show che debutterà a partire dal 2 maggio su Tv8.

Il nucleo del programma è relativamente semplice, ma non per questo poco interessante: si tratterà di mettere alla prova volti noti del mondo della televisione con una forte passione per la cucina. L’idea, stando alle stesse parole di Borghese, è nata dal fatto che innumerevoli celebrità si rivolgono allo chef vantandosi delle proprie abilità in cucina: perché, dunque, non metterli alla prova dietro i fornelli? I concorrenti si sfideranno in coppie, e le pietanze preparate saranno giudicate dal palato di chef Enrico Bartolini, Angela Frenda e lo stesso Alessandro Borghese. Al momento, le coppie confermate sono Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia, Enrico Bertolino e Melissa Satta e, infine, Fatima Trotta e Gherardo “Barù” Gaetani.

“Amici, ci siamo. Dal 2 maggio alle 20,30 su TV8 inizia Alessandro Borghese Celebrity Chef” ha annunciato Borghese ai suoi follower su Instagram. “Le celebrità adorano cucinare. Mi dicono, Ale so fare i cannelloni, so fare le polpette, so fare la frittura. Assaggia la mia cacio e pepe, è buonissima. Che fai, non assaggi il mio bignè? E allora ho detto una cosa: sai che c’è, diamogli un ristorante!”.