Alessandro Borghese si sveste su Instagram, ma mica ha raggiunto ancora i 2 milioni di follower

di Manuela Chimera 5 Novembre 2023

Alessandro Borghese ha un curioso rapporto con la matematica. Su Instagram ha postato una foto dove lo vediamo svestito (non del tutto, ovvio) per mantenere una promessa fatta: arrivato a 2 milioni di follower si sarebbe messo “nudo” su Instagram. Solo che, a ben vedere e come anche fatto notare da diversi fan, a 2 milioni mica ci è ancora arrivato. Nel momento in cui scriviamo l’articolo è ancora fermo a quota 1,9 milioni di follower.

Alessandro Borghese e la matematica

La foto in questione vede Alessandro Borghese a torso nudo, capello al vento più scapigliato e mosso che mai, bocca spalancata e tazzina in mano. Nella didascalia del post lo chef ha scritto “Come promesso a 2M mi mettevo nudo! Hahahahahaha Grazie mille a tutti che ci avete messo la faccia e il cuore!”.

In pratica lo chef aveva promesso che quando avrebbe raggiunto il traguardo dei 2 milioni di follower si sarebbe messo a nudo su Instagram. Però in realtà per ora è fermo a 1,9 milioni di follower. Che sia davvero arrivato a quota 2 milioni, ha scritto il post e qualcuno lo ha defollowato, facendolo tornare un attimo indietro?

Oppure si tratta di un tentativo di bypassare la rischiosa promessa? A 2 milioni nudo, a 1,9 milioni con i pantaloncini e a torso nudo. Ci potrebbe anche stare.

LEGGI ANCHE Alessandro Borghese a Venezia: la recensione

Comunque sia, esilaranti alcuni dei Commenti arrivati sotto al post, ne mettiamo qualcuno:

“Infatti non è ancora nudo….ma in mutande😂😂😂😂”

“Io sono un dentista ,posizione perfetta grazie😂”

“Beh.. che dire?! Servizio 10! Sei top chef”

“Ancora meglio che vestito..”

“Vii presento il 5′ elemento dei Maneskin 😂😂🤟”

“Il mio bonus va a …..ai Capelli 😁😁😁😁 adorooooooo 😁😁😁😁😁👏👏👏👏👏”

“A tre milioni così ma con i capelli stirati tipo andre3000 degli outcast in quel famoso video”

“Si può dire ad uno chef che é gnokko?”, con tanto di risposta “resti in tema culinario!”

“Non vale, hai ancora le mutande! « Non è un buon inizio!!! » 😜🤪😂😂😂😂”

“Basta che a 3M te rivesti”

“Sono veramente dispiaciuto di aver contribuito a questo scempio..”

Ci sono poi numerosi commenti di apprezzamento, altri che di tutta la foto hanno notato i tatuaggi e si interrogano sul loro significato, qualcuno che sostiene che stia meglio vestito da chef che svestito, altri che ribadiscono che non era necessario arrivare a tanto e anche qualcuno che lo invoca come prossimo giudice di MasterChef.

Qui potete vedere il post dove Alessandro Borghese ha mantenuto la promessa di denudarsi (anche se solo parzialmente) al raggiungimento del traguardo dei 2 milioni di follower (anche qui solo parzialmente, a quanto pare):