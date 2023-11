Alessandro Cattelan per gli hamburger di Cecchini: apre Quintalino a Milano

di Manuela Chimera 10 Novembre 2023

Nuova apertura a Milano: sta per aprire i battenti Quintalino, il fast food con gli hamburger di Cecchini Made in Italy, nato da un’idea di Alessandro Cattelan, Francesco Panella e Vittorio De Rosa. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 22 novembre 2023, in via Terraggio 9. Ma cosa ha spinto i tre a decidere di dedicarsi a un fast food?

Cosa si sa di Quintalino?

Come dicevamo, ad aprire il locale saranno Alessandro Cattelan, noto conduttore e autore sia televisivo che radiofonico, Francesco Panella, ristoratore e imprenditore romano (l’Antica Pesa a Roma, l’Antica Pesa Brooklyn, quella che ha visto nascere l’hamburger dedicato a Quentin Tarantino e Feroce a Manhattan), noto anche in televisione per Brooklyn Man e Little Big Italy e Vittorio De Rosa, dell’omonima famiglia proprietaria della società atCarmen.

Quintalino nasce da una costola del ristorante Quintale (quello con il macellaio Dario Cecchini). La famiglia De Rosa metterà dalla sua la conoscenza del mondo dell’imprenditoria nel settore del vino e dell’hospitality, mentre Francesco Panella la sua esperienza nel settore. Alessandro Cattelan, invece, assumerà il ruolo di direttore creativo del progetto.

L’idea di questo progetto tutto italiano è scaturita da un incontro fra Martino De Rosa, il figlio Vittorio e Francesco Panella avvenuto in Franciacorta. A questo si è poi aggiunta una promessa fatta a New York fra Panella e Cattelan.

Da lì la nascita di questo format che è stato definito “fast quality food”. E che ovviamente punta tutto sul Made in Italy, neanche a dirlo: Dario Cecchini porterà la sua carne, il pane è quello di Antonio Follador (con un pretzel bun che è stato studiato appositamente per Quintalino), le verdure arrivano da un fornitore italiano e le salse sono prodotte proprio dal Quintale stesso.

Si sa già che nel menu ci saranno quattro tipi di hamburger, due di patatine fritte e due speciali toast. Il tutto all’insegna dell’accessibilità e della qualità. Che tradotto vuol dire cercare di creare un hamburger che sia accessibile a tutti, con costi contenuti (che tanto ormai anche mangiare da McDonald’s è diventato un salasso), ma garantendo comunque prodotti di qualità. E anche all’insegna della sostenibilità visto che per creare questo hamburger sono stati ottimizzati tutti i tagli e sono stati ridotti gli sprechi.

Come dicevamo, la carne è quella di Dario Cecchini, mentre il pane si è ispirato alla ricetta di Emily Clinton Hill, ricreato però dal panificio Follador.

Visto che non di soli hamburger si può vivere, ecco che nel locale non mancherà una selezione di vini ideata da atCarmen. Per quanto riguarda i prezzi, è stato deciso di utilizzare la formula dei prezzi fissi per ciascuna categoria di prodotto (e questo vale sia per il cibo che per le bevande), in modo che i clienti possano scegliere basandosi davvero sui propri gusti e non venendo influenzati dal costo dei singoli piatti.

Il ristorante ha anche scelto di effettuare servizi di asporto e consegne a domicilio. Gli orari di apertura saranno dal martedì al sabato, dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 18 alle ore 22.