A MIlano arrivano gli hamburger vegani di Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton

di Luca Venturino 31 Ottobre 2023

Quella di Neat Burger è una stella che brilla sempre più intensamente: dopo la prima apertura in quel di New York ecco che si prepara a scavalcare le Alpi e approdare in Italia, o più precisamente – come riportato dai colleghi di Cibo Today – a Milano. Come dite? Il nome non vi dice nulla di nuovo? Nessun problema, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria – si tratta di una catena di burger vegani inizialmente fondata da Lewis Hamilton e che, dopo essersi guadagnata il titolo di “Compagnia dell’anno” nel 2021, vide l’ingresso di un certo Leonardo DiCaprio in qualità di investitore strategico.

Neat Burger è dunque una catena di ristoranti che serve cibo a base vegetale – dagli hamburger ai nuggets, fino wrap e burrito, insalate e naturalmente patatine fritte; tutto realizzato con le cosiddette alternative alla carne tradizionale. L’apertura milanese, stando a quanto lasciato trapelare, è davvero dietro l’angolo: il taglio del nastro si terrà tra appena un paio di settimane, il 15 novembre 2023.

Lewis Hamilton e Leonardo DiCaprio arrivano a Milano: tutti i dettagli

L’espansione di Neat Burger, in altre parole, non dovrebbe sorprendere nessuno: la catena di Lewis Hamilton e Leonardo DiCaprio è stata fondata solamente nel 2019 e può già vantare una totalità di otto punti vendita nel Regno Unito, uno a Dubai e uno dall’altra parte dell’Atlantico, nella Grande Mela. Un’ascesa rapida e decisa, certamente dovuta anche al peso mediatico dei nostri due protagonisti.

Protagonisti che, è bene notarlo, non esitano affatto a “metterci la faccia”, per così dire. Lewis Hamilton segue di fatto una dieta a base vegetale da diversi anni, promuovendola e sottolineando i vantaggi salutari e gli aspetti etici di questa scelta; mentre Leonardo DiCaprio è un noto ambientalista che non perde occasione per sfruttare il proprio peso mediatico per promuovere messaggi di sostenibilità e rispetto del pianeta.

Sostenibilità che, di fatto, è diventato anche il marchio di fabbrica per Neat Burger: oltre a servire esclusivamente prodotti a base vegetale, infatti, la catena offre la possibilità di piantare un albero per ogni panino venduto e impiega confezioni del tutto prive di plastica.

Ma torniamo a noi, e all’approdo dei burger di Lewis Hamilton e Leonardo DiCaprio a Milano: le informazioni sull’apertura sono in realtà piuttosto rarefatte, ma stando a quanto lasciato trapelare da Cibo Today il punto vendita dovrebbe sorgere all’interno di Merlata Bloom, il nuovo grande centro commerciale nel distretto di Cascina Merlata a cavallo tra il nuovo quartiere e il distretto tecnologico di MIND. È per di più bene notare, infine, che dovrebbe essere disponibile il servizio al tavolo, a differenza di altri punti vendita in giro per il globo.