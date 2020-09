Alessandro Del Piero ha chiuso per sempre il ristorante N°10?

Che fine ha fatto il ristorante N°10 di Alessandro Del Piero? Sul sito non si legge nessuna data per la riapertura e permane il dubbio che possa, purtroppo, aver chiuso a causa del Coronavirus, al pari di tutti gli altri locali dei comuni mortali. N°10 aveva aperto poco meno di 1 anno fa.

Sull’home page online appare la scritta: “Informiamo la gentile clientela che N°10 Milano non ha ancora deciso una data di riapertura. Vi invitiamo a consultare il sito per aggiornamenti”. Ma stando alle indiscrezioni, i gestori del locale hanno già fatto sapere agli abituali fornitori che il ristorante non riaprirà più, anzi, ha già avviato le pratiche per dichiarare il fallimento.

L’emergenza sanitaria in atto, dunque, ha colpito anche Del Piero e non si tratta dell’ultimo caso nella Milano post-Covid. Qualche giorno fa aveva chiuso pure “Attimi” di Heinz Beck. Anche Filippo LaMantia ha annunciato nelle scorse settimane che chiuderà il suo ristorante in piazza Risorgimento per riaprire in un locale più piccolo. E si aggiunge il Paper Moon di via Bagutta 1, simbolo degli anni Ottanta. Insomma, un elenco di fallimenti, ahimè, che sembra destinato a proseguire nei prossimi mesi.

Fonte: [Il Giorno]