Alghero: sit-in di protesta contro il fermo pesca davanti alla sede del Parco Capo Caccia

di Manuela 19 Ottobre 2022

Ad Alghero si protesta ancora contro il fermo pesca. Come? Beh, organizzando un sit-in proprio davanti alla sede del Parco Capo Caccia. Nella mattinata di ieri i pescatori del Comitato Cigarellu di Alghero si sono presentati davanti alla sede del Parco Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana per contestare la limitazione alla pesca nel tratto di mare della Baia di Porto Conte.

Secondo questi limiti, in quest’Area marina protetta, è vietata la pesca dal 1 settembre al 1 marzo, in modo da proteggere l’ecosistema della zona. Solo che, secondo i pescatori, queste decisioni sono state prese “unilateralmente”, senza interpellare chi ci vive della pesca. I pescatori spiegano che lavorano qui da 40 anni e adesso viene loro impedito di portare il pane a casa.

Loro non sono predatori: mantenere popolato quel tratto di mare è anche le loro interesse. Per questo motivo avevano chiesto una soluzione condivisa, ma non sono mai stati ascoltati. E riferiscono che cinque famiglie che vivono dei prodotti della pesca di quel tratto di mare non hanno più un reddito e sono ora ridotte sul lastrico.

Nonostante la direzione dell’Amp Capo Caccia – Isola Piana abbia incontrato i pescatori, la protesta va avanti. L’ente ha spiegato che sono pienamente consapevoli dei disagi che l’interruzione della pesca sta causando ai pescatori e alle loro famiglie. In base agli accordi stipulati durante un incontro con Gabriella Murgia, assessore regionale all’Agricoltura, ecco che è stato chiesto di inserire nella prossima manovra Omnibus una misura volta a compensare i minori redditi dei pescatori professionali la cui attività di pesca sia stata ridotta a causa dei divieti di pesca nelle aree marine protette.

Ma i pescatori non sono per niente soddisfatti delle risposte ricevute. Anche il fatto che pure la pesca sportiva e ricreativa in quel tratto di mare sia vietato (a proposito: proprio ad Alghero alcuni blogger erano stati denunciati per essersi filmati mentre pescavano nelle aree protette), non basta. La loro richiesta è semplice: quelle cinque unità di pesca devono poter continuare a lavorare nella baia in quanto, soprattutto in caso di maltempo, non sono attrezzate per poter pescare altrove.