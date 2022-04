Algida: il Cornetto “stellato” 2022 si chiama Sud ed è firmato da chef Marianna Vitale

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Il nuovo Cornetto “stellato” Algida si chiama Sud e porta la firma di Marianna Vitale, chef del Ristorante SUD di Quarto, in provincia di Napoli, premiata nel 2020 con la stella Michelin e il Premio Michelin Chef Donna. Proposto come novità per l’estate 2022, ormai alle porte, il Cornetto Sud unisce i sapori del gelato alla mandorla con quello del caffè nella cialda, unendoli al cuore di salsa al frutto della passione.

“Il mio viaggio tra ricordi e scoperta” è il motto del Cornetto, decisamente adatto alla storia e alla filosofia di chef Vitale. Tra gli ingredienti, come già accennato in apertura, figurano la granella di mandorle tostate, il gelato con pasta di mandorle, un cuore al frutto della passione e una cialda al cacao magro e polvere di caffè: si tratta di fatto del quarto capitolo di una saga, quella dei Cornetti Stellati, che vede Algida affidare il suo prodotto più iconico alle sapienti mani delle stelle (gioco di parole non voluto, stavolta) della cucina o della pasticceria italiana. A noi – golosi ma anche severi – la domanda viene spontanea: come si comporterà il nuovo cornetto griffato alla fantomatica prova dell’assaggio?

Avremo un altro flop, come il Cornetto firmato da Isabella Potì, il cui aroma è rimasto inscritto negli annali come simile al “detersivo per piatti”, un risultato elegante e raffinato come nel caso della proposta al lampone di Andrea Tortora; o ancora una prova di alto livello, seppur con qualche difetto nell’omaggio alla tradizione siciliana, come il più recente Cornetto al cannolo di Martina Caruso?