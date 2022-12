Ali Amhed Aslam è morto: addio all’inventore del Pollo tikka masala

di Manuela Chimera 23 Dicembre 2022

Un altro lutto ha colpito il mondo della ristorazione: è morto all’età di 77 anni Ali Amhed Aslam, da tutti considerato l’inventore della ricetta del Pollo tikka masala. A dare l’annuncio è stato sui social il suo ristorante, il Shish Mahal di Glasgow: in un post lo staff ha scritto “Ehi, Shish Snobs… Il signor Ali è morto questa mattina… Siamo tutti assolutamente devastati e con il cuore spezzato”. In segno di lutto e rispetto, il locale ha chiuso per 48 ore.

Ali Ahmed Aslam e il Pollo tikka masala

I funerali di Ali Ahmed Aslam si sono già tenuti martedì scorso nella principale moschea di Glasgow: si è trattato di un funerale aperto al pubblico. Aslam era nato in Pakistan, ma si era trasferito a Glasgow insieme alla famiglia quando era solamente un ragazzo. Nel 1964 aveva deciso di aprire il suo ristorante Shish Mahal nel West End della città. Sposato e con cinque figli, Aslam è diventato famoso in quanto a lui viene accreditata l’invenzione della ricetta del Pollo tikka masala.

Durante un’intervista all’agenzia di stampa AFP, Ali Ahmed Aslam aveva spiegato di aver creato il Pollo tikka masala negli anni Settanta. Un cliente gli aveva chiesto, infatti, se esisteva un modo per rende il suo pollo tikka un po’ meno secco.

Così Aslam aveva trovato la soluzione: perché non aggiungere al pollo una cremosa salsa di pomodoro? Da qui era nato il Pollo tikka masala. La salsa in realtà contiene anche yogurt, panna e spezie.

Il pollo divenne una tradizione del locale, tanto che nel 2009 Mohammed Sarwat, all’epoca deputato laburista per Glasgow Central, chiese che la città venisse riconosciuta ufficialmente come la patria del Pollo tikka masala.

Sarwat si impegnò in una vera e propria campagna: voleva che Glasgow ottenesse lo status di Denominazione di origine protetta dell’UE per il curry, presentando anche una mozione alla Camera dei Comuni. Purtroppo questo progetto non andò in porto: Glasgow non divenne ufficialmente la patria del Pollo tikka masala ed altri ristoranti del Regno Unito ancora oggi si arrogano il diritto di aver inventato questo piatto (e pensare che in UK molti ristoranti indiani stanno scomparendo: in questo 2022 si è parlato di “crisi del curry” per questa tipologia di locali). Anche se, in realtà, tutti lo accreditano da sempre ad Ali Ahmed Aslam.

Questo il post su Facebook dove il suo ristorante, il Shish Mahal ha dato l’annuncio della sua morte: