Alimento liquido per bambini di HIPP: richiamo per rischio chimico

di Manuela 15 Marzo 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti dell’Alimento liquido per bambini di HIPP a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 marzo 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 4 marzo 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Alimento liquido per bambini da 1 a 3 anni a base di latte parzialmente scremato, mentre il marchio del prodotto è HIPP e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è HIPP Italia S.r.l., con sede in via Ramazzotti 12 a Lainate (Milano). Il marchio di identificazione dello stabilimento è AT 50164 EG, mentre il nome del produttore è Pinzgau Milch Produktions GmbH per HIPP Germania, con sede dello stabilimento i Saalfeldner Strasse 2 a Maishofen (Austria).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

201901

201902

La data di scadenza o termine minimo di conservazione è quella del 20 ottobre 2022, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla bottiglia da 470 ml.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: sull’etichetta sono presenti indicazioni contrastanti in merito alla afscia d’età di destinazione del prodotto. Questo latte in crescita, infatti, è destinato alla fascia 1-3 anni e non dal sesto mese come indicato erroneamente in etichetta.

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla.