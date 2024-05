All’aeroporto di Londra è esposta la bottiglia di vodka più grande al mondo

Negli aeroporti e nelle stazioni è piuttosto comune trovare statue, opere artistiche di vario genere, magari anche pianoforti o altri strumenti musicali per allietare chi è in attesa e titillare il compiacimento di chi ha manie di esibizionismo. È invece evidentemente più raro trovare una bottiglia di vodka gigante – la più grande al mondo: parola del Guinness World Record – placcata in oro. Tamarrata? Decisamente, sì. Però è un record.

I numeri non mentono: la nostra protagonista, se così vogliamo definirla, è alta 2,1 metri e contiene 250 litri di vodka, e rimarrà di fatto esposta all’aeroporto di Stansted, a Londra, fino al prossimo 24 di giugno. Il nome sull’attestato ufficiale dell’organizzazione dei record è però quello di Au Vodka, marchio di cilindrata ultra premium con sede in terra di Albione e che, come si può evincere dopo una brevissima occhiata al sito ufficiale, ha trovato nelle bottiglie dorate un più che eloquente marchio di fabbrica.

La vodka più grande del mondo, nel pieno stile Au Vodka

I nostri lettori più attenti potrebbero aver riconosciuto il nome di Au Vodka come protagonista di un’altra vicenda che, da un punto di vista vagamente tematico, è risonante con la bottiglia dei record: un anno fa circa, infatti, Charlie Sloth – DJ e comproprietario del marchio in questione – aveva sfidato Jake Paul a tatuarsi una bottiglia puntualmente brandizzata in cambio di 230 mila euro in contanti. Il risultato? Paul aveva accettato, il tutto era stato filmato e montato per creare un video che fungesse da prova, e i due hanno brindato con uno shot di vodka sul tetto di un grattacielo a Dubai. Peccato che, qualche giorno più tardi, il tatuaggio si rivelò essere finto.

Potremmo concludere, in altre parole, che la tamarraggine – in senso buono, beninteso: che avere un’identità decisa è sempre preferibile a non avere alcuna identità – è di casa quando si tratta di Au Vodka. Charlie Morgan, amministratore delegato del brand, ha commentato così l’ingresso del marchio nel Guinness World Record: “La bottiglia di vodka più grande del mondo a Stansted non è solo una mostra; è una dichiarazione della portata del nostro marchio e della nostra ambizione di distinguerci nel mercato globale della vodka”.

Se anche voi non potete fare a meno di darvi al celolunghismo, abbiamo una buona notizia: la bottiglia in questione è di atto all‘asta, con un’offerta iniziale di 150 mila sterline (equivalenti, tanto per intenderci, a più di 175 mila euro). È bene notare che, numeri alla mano, una bottiglia da 700 ml di Au Vodka è in vendita a un prezzo consigliato di circa 40 euro – il che rende il colosso custodito in aeroporto, che contiene circa 357 volte più vodka, 4.287 volte più costosa.