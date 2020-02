All’Antico Vinaio apre a Milano nel 2020. L’annuncio è comparso sulla pagina Facebook del locale: nella foto vediamo l’ elegantissimo Photoshop di una schiacciata avvolta nella carta di “All’Antico Vinaio” sorretta davanti al Duomo di Milano. L’annuncio a dire il vero non dice molto di più: i gestori del celebre locale di Firenze salutano Milano, parlano della nuova apertura nel 2020, dicono che finalmente è diventata realtà.

In realtà i (tanti) follower del marchio, da poco esportato negli States, avranno notato, proprio in questi giorni, che già che qualcosa bolliva in pentola. Se andate a scorrere le foto, ce ne sono alcune in campo nero che riportano la seguente frase:

Sta per succedere

Abbiamo preso il profilo di Tommy

Lo riavrà soltanto

Quando ci svelerà

Il nome della città

Della prossima apertura dell’Antico Vinaio in Italia

Nelle foto successive, poi, il titolare accenna al fatto che sia veramente emozionato perché sta per procedere a uno dei passi più importanti della sua vita. E’ di poche ore fa, invece, una foto di Tommy (il titolare) in treno dove, con le dita incrociate, spiega che a breve arriverà nella città dove nascerà il nuovo progetto dell’Antico Vinaio e dove ringrazia tutti coloro che lo stanno sostenendo. E anche qui, poi, c’è la medesima foto di Facebook con la schiacciata e lo sfondo del Duomo di Milano.

Adesso non rimane che attendere informazioni più precise su location e data di apertura.

Nota a margine: la trovata di All’ Antico Vinaio per annunciare la notizia, volta certamente a stimolare la curiosità e aumentare l’aspettativa di clienti e seguaci, potrebbe essere costata al brand qualche migliaio di follower. Sono tanti i commenti negativi nelle ultime ore: fan che non hanno gradito il tenore dei post e altri che non gradiscono l’ampliamento del brand. Molti, fiorentini, scrivono esplicitamente che vorrebbero la schiacciata solo per Firenze.