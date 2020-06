All’Antico Vinaio ha aperto a Milano: coda dalle 5.30 del mattino per la schiacciata

Dopo aver conquistato i palati di fiorentini, newyorkesi e losangelini, ora le schiacciate di Tommaso Mazzanti sbarcano anche a Milano con l’apertura di “All’Antico Vinaio”. Apertura che ha decisamente entusiasmato la città meneghina, a tal punto che i primi clienti erano già in coda alle 5.30 del mattino.

Ieri, di fronte al negozio di specialità toscane, si son presentati decine e decine di ragazzi in fila per l’inaugurazione del nuovo locale.

“Aprire a Milano è un sogno – racconta Tommaso durante l’inaugurazione a microfoni di Milano Today – È una città che ho sempre amato e non mi aspettavo davvero così tante persone. Qui abbiamo riprodotto tutto quel che abbiamo nel nostro storico negozio di Firenze, i salumi, le schiacciate, e persino il personale fiorentino ‘doc’. Per il milanesi, poi, abbiamo creato una schiacciata dedicata, fatta con il salame, il gorgonzola e le zucchine sott’olio. È il mio ringraziamento per questa città meravigliosa”.

L’apertura era già stata annunciata sulla pagina Facebook del locale lo scorso febbraio con un fotomontaggio che mostrava una schiacciata davanti al Duomo di Milano.

