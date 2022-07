Allevamenti, firmato un decreto da 80 milioni per tamponare l’aumento dei costi

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

80 milioni di euro per gli allevamenti di di suini, di scrofe, di vitelli, di ovi caprini, di conigli, di galline ovaiole, di tacchini, di polli e di bovini di razze autoctone – o, in alternativa, all’intera filiera zootecnica. È questa la mole economica del più recente decreto firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli – un decreto che di fatto è volto a tamponare quanto possibile i danni al bilancio delle aziende determinati dai numerosi rincari ai costi delle materie prime, del caro energie, dalle conseguenze dirette e indirette della guerra in Ucraina e, ultimo ma di certo non per importanza, dalla crisi legata alla siccità.

Nello specifico, il provvedimento mira a intervenire sugli aumenti al costo dei mangimi: vi ricordiamo, infatti, che appena una manciata di giorni dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina venne determinato il blocco della produzione dei mangimi, innescando di fatto una serie di rincari tuttora in effetto – con gli esperti del settore che recentemente hanno pensato di indicare l’orzo come potenziale soluzione. Come accennato, l’ammontare complessivo dei sostegni economici previsti dal decreto è parti a 80 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.