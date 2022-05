Allevamenti: il caldo metto ko gli animali, attivate docce refrigeranti e ventilatori

Il caldo anomalo di questo periodo sta mettendo a dura prova gli allevamenti: gli animali sono ko, motivo per cui sono state attivate docce refrigeranti e ventilatori.

di Manuela 23 Maggio 2022

Il caldo anomalo di questi giorni non sta risparmiando neanche gli animali: quelli degli allevamenti sono ko a causa delle alte temperatura, motivo per cui sono già state messe in funzione docce refrigeranti e ventilatori.

A dare l’allarme è stata nuovamente Coldiretti: l’ondata di caldo africano di questi giorni (provocato dai cambiamenti climatici e dal surriscaldamento globale) ha portato la colonnina del mercurio anche sopra i 35 gradi, temperatura ben al di sopra di quella ideale per mucche e affini (che varia dai 22 ai 24 gradi).

Per questo motivo gli allevatori sono dovuti correre subito ai ripari. Gli abbeveratoi vengono continuamente riforniti di acqua: a causa delle alte temperature di questi giorni un bovino può bere fino a 140 litri di acqua al giorno, contro i 70 litri dei periodi meno caldi.

Inoltre nelle stalle sono state già attivate sia le docce refrigeranti che i ventilatori. In aggiunta i pasti vengono frazionati durante la giornata in modo da evitare che i bovini si appesantiscano troppi.

Coldiretti ricorda, poi, che il caldo eccessivo e la siccità hanno diminuito la produzione di foraggio indispensabile per l’alimentazione del bestiame. La siccità ha messo a dura prova le semine di riso, mais, girasole, soia e cereali. Ad aggravare la situazione ci si è messa anche la guerra in Ucraina con la difficoltà di semina e esportazioni a causa del conflitto contro la Russia.