Allevamenti, la Regione Liguria stanzia 130 mila euro a favore delle imprese locali

La Liguria ha stanziato 130 mila euro in finanziamenti per l'annualità 2022 a sostegno degli allevamenti locali.

di Luca Venturino 25 Luglio 2022

130 mila euro di finanziamenti per l’intera annualità 2022, tutti a favore degli allevamenti locali: questa la mole economica della più recente concessione della Giunta regionale della Liguria alle aziende zootecniche liguri, in modo da tamponare i sempre più notevoli aumenti ai costi di produzione – che di fatto spaziano dai rincari alle materie prime al caro energie passando anche per la crisi legata all’imperversare della siccità – e poter allo stesso tempo permettere agli stessi imprenditori agricoli di ammodernare e sviluppare ulteriormente le proprie attività.

Importante notare che di fatto la misura è stata proposta dal vice presidente con delega all’Allevamento Alessandro Piana, mentre il soggetto beneficiario e responsabile del programma in questione è l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte che svolge attività in Liguria per l’ attuazione di iniziative zootecniche. Al momento, secondo quanto fatto trapelare dallo stesso Piana, ben 135 aziende ligure starebbero seguendo la misura in questione.

“Doveroso dunque continuare a sostenere anche quest’anno diversi filoni dai servizi sulle tecniche di produzione o di gestione dei prodotti zootecnici e dei loro derivati sino alle consulenze per gli allevatori e le azioni promozionali” ha commentato Piana. “Tra gli asset più rilevanti i servizi sull’ammodernamento dell’azienda zootecnica, lo sviluppo delle filiere corte, la diversificazione del prodotto per conseguire premialità sul mercato e la gestione dei rifiuti aziendali”.