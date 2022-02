Allevamento: l’UE approva un mangime per mucche con additivo per produrre metano

Parliamo di allevamento bovino perché l'UE ha approvato l'uso di un mangime per mucche addizionato con un additivo che riduce le emissioni di metano.

di Manuela 25 Febbraio 2022

Novità nel settore dell’allevamento bovino: l’UE ha approvato l’utilizzo di un mangime per mucche a cui è stato addizionato un additivo che permetterà alle vacche di emettere meno gas serra, il tutto mantenendo intatta la qualità del latte.

L’additivo in questione è il 3-nitroossipropanololo. Ovviamente l’autorizzazione al commercio nell’Unione Europea di questo additivo è arrivata solamente dopo che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha fatto tutte le verifiche del caso. Si tratta del primo additivo per mangimi del genere a essere presente sul mercato europeo.

Secondo gli esperti, l’utilizzo di questo additivo permetterà all’UE di adempiere meglio agli obiettivi della strategia Farm to Fork, riducendo le emissioni di metano fra il 20 e il 35%, ma senza danneggiare la produzione. Il suo uso è sicuro sia per le vacche che per i consumatori.

Stella Kyriakides, commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato di essere soddisfatta di questa scelta: in questo modo l’UE si dimostra ancora una volta all’avanguardia nel garantire la sicurezza alimentare adattandosi alle nuove tecnologie che permettono alla produzione alimentare di essere più sostenibile. Il tutto nell’ottica della lotta contro i cambiamenti climatici: tagliare le emissioni di metano collegate all’agricoltura e all’allevamento è fondamentale in tale prospettiva.