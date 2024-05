All’Harry’s Bar di Roma rissa vip con Gérard Depardieu

Uno scatto di troppo, e in tutti i sensi: quello che si associa alla macchina fotografica e quello di nervi, che fa muovere prima le mani e poi il pensiero. Rino Barillari, noto anche e soprattutto come il “re dei paparazzi”, è stato aggredito da Gérard Depardieu con compagna al seguito. La cornice? L’Harry’s Bar di Roma, in via Veneto. La motivazione? Ve l’abbiamo già detta: uno scatto di troppo.

A raccontare dell’aggressione, o della rissa se preferite, è stato lo stesso Barillari, andato poi in pronto soccorso per farsi medicare. Il tutto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, martedì 21 maggio, intorno alle ore 14, nella strada della cosiddetta Dolce Vita: Depardieu stava mangiando pranzo insieme alla compagna e ad altri amici presso l’Harry’s Bar, quando Barillari ha preso la (scellerata, con il senno di poi) decisione di immortalare il momento con un paio di scatti.

Rissa all’Harry’s Bar di Roma: la testimonianza del titolare

Gérard Depardieu e compagnia, a quanto pare, non hanno gradito. “Erano scene che succedevano fino a 15 anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo” ha raccontato all’Adnkronos Piero Lepore, titolare dell’Harry’s Bar capitolino. A scatenare la proverbiale scintilla sarebbe stata proprio la compagna dell’attore francese: “Gli si è scagliata addosso in una maniera incredibile, gliene ha dette di tutti i colori”, ha continuato Lepore.

La donna avrebbe prima afferrato un braccio di Barillari, e poi avrebbe cominciato a prenderlo a calci mentre lui tentava di divincolarsi. Depardieu, badate bene, non è rimasto a guardare: prima ha tirato del ghiaccio, e poi ha sferrato tre pugni al volto del fotoreporter, che è finito scaraventato a terra. E poi? “Poi è salito nell’auto e sono andati via” ha spiegato ancora il titolare del locale. “Siamo abituati ai personaggi famosi, ma non eravamo più abituati a queste scazzottate”. Ah, i bei tempi andati…

Ben più asciutta, e ci pare pure comprensibile, è la testimonianza di Barillari: “Gérard Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia” ha raccontato il re dei paparazzi. “Non ho più 15 anni, ce ne ho 79. Adesso però sono affari suoi…perché mi sa che mi sono rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri”. La sua versione coincide con quella di Lepore: “Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bellissima. Lei se n’è accorta e mi hanno lanciato un po’ di ghiaccio. Poi è uscita, io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso” ha spiegato Barillari. “Ma poi è arrivato lui…quanto è grosso, non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre pugni in faccia”.