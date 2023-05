Alluvione in Emilia Romagna, negli allevamenti è strage di animali annegati

di Luca Venturino 25 Maggio 2023

Una strage silenziosa, sepolta sotto un’immobile coltre di fango: l’alluvione che negli ultimi giorni ha colpito l’Emilia Romagna ha travolto gli animali stipati nei numerosi allevamenti intensivi che punteggiano il territorio regionale, non lasciando loro scampo. A portare la questione alla luce mediatica è l’Organizzazione non Governativa Essere Animali, che nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio ha eseguito una serie di sopralluoghi nelle province di Ravenna e Forlì Cesena (tra le più colpite, come certamente saprete, dal disastro naturale consumatosi negli ultimi giorni) segnalando diverse strutture di allevamento ancora parzialmente o totalmente allagate, con le carcasse degli animali gonfi e violacei, morti accalcandosi nel tentativo di fuggire dall’acqua e del fango.

Migliaia di animali morti annegati durante l’alluvione in Romagna: la denuncia di Essere Animali

Un disastro preannunciato, potremmo definirlo – d’altro canto, la crudeltà degli allevamenti intensivi è ampiamente documentata e conosciuta, con animali che vengono stipati in spazi angusti e in condizioni igieniche critiche nel nome del profitto. Pare dolorosamente logico, dunque, immaginare le conseguenze di una calamità come l‘alluvione che negli scorsi giorni ha colpito la Romagna: scrofe, maiali, galline che, travolte dall’acqua e impazzite per il terrore, tentano senza successo di evadere dalle gabbie troppo strette.

LEGGI ANCHE Selvaggia Lucarelli rilancia Dominion, terribile documentario sugli allevamenti

Ma torniamo al sopracitato rapporto di Essere Animali: a Bertinoro, piccolo comune in provincia di Forlì Cesena, i membri incaricati del sopralluogo hanno visitato una fattoria con migliaia di suini immersi nell’acqua e centinaia di scrofe e verri rimasti annegati nonostante i soccorsi tempestivi. Le carcasse erano state impilate sull’esterno, un macabro cumulo di carne e fango; mentre all’interno i capannoni erano ancora parzialmente allagati, con i maiali costretti a vivere nell’acqua alta fino a cinquanta centimetri.

Situazione analoga anche a Bagnacavallo, vicino a Ravenna: qui i membri di Essere Animali hanno riscontrato la presenza di migliaia di galline morte annegate ancora rinchiuse nelle gabbie, i loro corpi ammassati e schiacciati contro le grate di ferro. Per orientarci tra i numeri potrebbero essere utili le stime redatte da Coldiretti – con comunicati stampa che, tuttavia, lasciano intendere come i capi in questione fossero poco più che beni aziendali tranquillamente sostituibili -, che parlano di oltre 250 mila capi di bestiame e circa 45 mila alveari di api.

Una tragedia nella tragedia, in altre parole – ma come accennato qualche riga fa, fingere che non si trattasse di un disastro preannunciato (con le dovute proporzioni, beninteso: l’alluvione è un evento eccezionale, ma i numeri e le pratiche degli allevamenti intensivi rimangono comunque aberranti e problematici) equivale a fare il gioco dello struzzo – sotto terra non c’è niente che non va.