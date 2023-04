Selvaggia Lucarelli rilancia Dominion, terribile documentario sugli allevamenti

di Manuela Chimera 29 Aprile 2023

In una delle ultime puntate del suo podcast, la numero 71 per la precisione, Selvaggia Lucarelli ha rilanciato Dominion, il terribile documentario che denuncia la violenza sugli animali con particolare riferimento agli allevamenti intensivi. Nel podcast Lucarelli ha spiegato che la visione di questo documentario di Chris Delforce e altre letture sono alla base della sua scelta vegan.

Selvaggia Lucarelli nel suo podcast parla del documentario Dominion

L’episodio del podcast in questione è stato tutto dedicato a parlare dello sfruttamento animale nelle sue più diverse forme. Nel podcast Lucarelli ha spiegato che la visione di Dominion le ha permesso di aprire gli occhi. Molte persone non vogliono vedere Dominion perché parla di cose che non vogliamo sapere, cose a cui il documentario ci mette di fronte senza sconti, mostrandoci l’orrore dello sfruttamento animale.

La giornalista, che di recente ha fatto notare che qualcosa non tornava nella vicenda dell’agricoltore che piangeva la distruzione dei tulipani e che ha rivelato come Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, che tanto tuona adesso contro gli orsi del Trentino, in passato aveva partecipato a un evento dove il focus principale era un pranzo a base di carne d’orso, ha ammesso di essere riuscita a visionare solamente 45 minuti di Dominion, finendo poi “sotto shock”. Secondo Lucarelli, guardare Dominion è una sorta di terapia d’urto che permette alle persone di prendere consapevolezza di ciò che mangiano e di ciò che finanziano, in modo da evitare quella che Lucarelli ha definito come “rimozione collettiva della sofferenza animale”.

Nel podcast Lucarelli ha anche spiegato perché chi sceglie uno stile di vita vegan non mangi neanche uova, latte o altri derivati animali. Il motivo è che i vegani non mangiano neanche i derivati animali in quanto sanno cosa si nasconde dietro questo business che solo apparentemente sembra essere più etico.

Nel podcast Lucarelli ha voluto chiarire alcuni dubbi ancora molto diffusi, riferendosi anche alla necessità di non consumare più cibi di origine animale in quanto tutti, anche quelli più impensabili, si basano sulla sofferenza animale.

Ricordiamo che Dominion è stato realizzato dal cineasta e attivista Chris Delforce filmando con l’uso di droni e telecamere nascoste la vera vita e le violenze a cui sono sottoposti gli animali in sei aree di sfruttamento:

cibo

moda

intrattenimento

fauna selvatica

animali domestici

ricerca scientifica

Il film-documentario è ambientato soprattutto in Australia, ma riprende anche alcuni allevamenti presenti in Italia, Stati Uniti, Germania e Regno Unito.