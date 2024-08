Altro che carbonara in barattolo: Heinz ha appena lanciato “Il sacro Graal di tutte le salse”

Indecisi di tutto il mondo, gioite: da oggi non dovrete più decidere tra ketchup, maionese, salsa aurora, senape o chissà che altro. Beh, forse non proprio “di tutto il mondo”: al massimo un centinaio di voi, se sarete fortunati. Heinz ha rilasciato il sacro Graal di tutte le salse: una Chimera che racchiude 14 dei gusti più amati.

Confusi? Un po’, come potrebbe esserlo il nostro palato. Disgustati? No, semmai curiosi: che da queste parti prima si assaggia e poi si giudica, come quando provammo il mix di Pepsi e latte. I nostri lettori più permalosi, in ogni caso, non avranno di cui temere: la Heinz Every Sauce – questo il nome del nostro puzzle di salse – sarà disponibile solamente in quel d’Oltremanica. Per ora.

Ingredienti (ossia: le salse) e gusto della Chimera dei condimenti

Il nome, ahinoi, non è tutto un programma. Every Sauce, tutte le salse, non significa davvero tutte; e Heinz ne è consapevole al punto da aver aggiunto, in etichetta e in carattere piccolo, un eloquentissimo Well, almost (Beh, quasi). Ma quali sono le salse che hanno avuto l’opportunità di entrare nella storia?

È un mix di democristiani e anarchici, a dirla tutta. Non mancano i grandi classici come il ketchup e la salsa all’aglio, ma all’appello rispondono “presente” anche le varianti più avventurose come la mayoracha (una miscela di maionese e sriracha), mayomust (l’ibrido maionese e senape), ketchup al curry e salsa di peperoncino dolce. Chiudono poi tamarrate del calibro della maionese al tartufo, ketchup al gusto di pancetta affumicata e ketchup al gusto sottaceto. E il gusto?

Non possiamo promettervi una prova d’assaggio, e più avanti vi spiegheremo anche il motivo. I colleghi di Tasting Table, però, sono riusciti a mettere le mani su di una confezione, e raccontano di un esordio al palato decisamente intenso e a tratti piccante che si evolve in una “sapidità complessa”. Quanto complessa, chiedete voi?

Beh, si parla di “note di umami, sottile affumicatura, un tocco di dolcezza, oltre a aglio burroso e cremoso, ma allo stesso tempo incisivo”; con un corpo “perfettamente bilanciato e miscelato” e dalla consistenza leggermente più liquida e agile di ketchup o maionese. Un appunto più sottotono: l’erbaceo e l’esuberanza del curry o del peperoncino dolce sono così cauti da essere quasi timidi.

Procurarsi una confezione, dicevamo, è un’impresa. Primi ostacoli: appena cento esemplari esistenti e un lancio ristretto alle terre d’Albione. Secondo ostacolo: la distribuzione è stata affidata alla dea bendata, ossia estrazione più o meno casuale tra coloro che si erano iscritti a un speciale concorso realizzato da Heinz. La buona notizia? Se volete tanto provarla potete sempre acquistare le singole salse e mischiarle tutte insieme.