Altro che George Clooney: Illy sceglie Massimo Bottura per il nuovo spot

Cucina a turno concluso, luce soffusa. Una torta di compleanno scivola nell’inquadratura: la brigata, tutta sorrisoni e casacche intonse, si stringe attorno alla collega festeggiata. “Auguri vecchiaaa”, dice Massimo Bottura. I sottotitoli traducono in Happy Birthday old friend. Il vero protagonista, però, non è ancora entrato in scena; e non lo farà per ancora qualche manciata di secondi: trattasi del caffè di casa Illy.

Bottura è Illy Chef Ambassador dal 2023, ed è volto e testimonial del nuovo spot intitolato “L’Emozione del Gusto”. Non ce la sentiamo però, come accennato, di lasciarli il ruolo di primo attore: il mantello va alle capsule e alla macchinetta a marchio X CAPS.

Ma come siamo passati da un compleanno al caffè Illy?

La domanda è legittima. Agli auguri/promemoria di cui sopra segue un nuovo annuncio: “Aspettate, c’è un’altra sorpresa” spiega Bottura. “Chiudete gli occhi, è tutta una questione di qualità, di emozione”. Sullo sfondo il caffe scorre cremoso dal becco della macchinetta in un’ampia tazzina in vetro, puntualmente brandizzata.

L’intuizione scorre tra la brigata e si palesa come un coro. Uno alla volta compongono i pezzi: “Massimo, ma quest’aroma…”, “Questo gusto…”, “È Illy!”. Ding ding ding, risposta esatta: lo chef conferma e segue il claim. La campagna, ideata in collaborazione con IPG Coffee Table e prodotta da THINK CATTLEYA con la regia di Gabriele Mainetti, è on air dal 4 maggio e declinata su più formati, dal digital al più tradizionale spot televisivo e passando anche per la stampa e la vetrina dei social.

La scelta dello chef “ha aiutato a raccontare con grande maestria ciò che Illy rappresenta”, ha speigato Mainetti. La sua idea era di “interpreatare l’esperienza sensoriale che si nasconde dietro a una tazzina di caffè”. Non abbiamo dichiarazioni da parte di Bottura, ahinoi: ma per quanto si trattasse di lavoro – Chef Ambassador, ricordate? – possiamo immaginare che fosse almeno un poco compiaciuto. Un po’ come quando è stato citato da Rose Villain, insomma.