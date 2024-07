Massimo Bottura è talmente pop da essere citato nella hit dell’estate (e se ne compiace)

Massimo Bottura? Un tassello imprescindibile della cultura pop italiana, a questo punto. Non ne siete convinti? Ma come: dall’essere stato scelto come testimonial per uno spot della New Balance (italianissimo: talmente italiano da essere quasi stereotipato) fino al suo ruolo come protagonista di una serie televisiva americana, dovrebbe essere evidente che la figura dello chef di Modena abbia ormai abbondantemente superato i confini della sua cucina.

L’esempio più recente? Una citazione stellata – in tutti i sensi! – in Come un Tuono, singolo di Rose Villain uscito appena una manciata di mesi fa (marzo 2024, a essere ben precisi) e già candidato per occupare il trono ben in vista della hit dell’estate.

La reazione di Massimo Bottura

“Noi sotto una luna piena; sai di tre stelle, Bottura” canta Rose Villain; e Massimo Bottura – un po’ come di consueto, ci viene da dire – non si lascia sfuggire l’occasione: repost nella propria personale libreria di storie Instagram, con tanto di tag alla stessa cantante e alla Ducati.

Che per carità, Bottura che si compiace un po’ e alza la cresta – come abbiamo appena accennato – non è certo una novità; ma il tag a Ducati? Beh, si tratta di un’altra citazione nello stesso brano – “Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri; il cuore viaggia veloce più di una Ducati” – che, coincidentalmente (ma forse no), combacia con un’altra ben nota passione del nostro protagonista: i motori, per l’appunto.

Solamente poco più di un mese fa, ad esempio, lo stesso Bottura aveva presentato la sua Ducati personalizzata con tanto di tre stelle Michelin; e in ogni caso la vetrina social dello chef è spesso arricchita da storie e repost di moto, macchine, motori. Proprio in queste ore, al momento della stesura di questo articolo, il tag a Rose Villain è accompagnato da un grappolo di storie dedicate al mondo della Formula 1 e alla MotoGP.

Tre stelle Bottura, dunque: ormai un marchio, un brand o, per staccarci dalla più arida logica del marketing, un elemento di cultura pop. E badate bene: lo stesso Bottura ne pare pienamente consapevole.