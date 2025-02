Altro che sushi: a Londra apre un all you can eat di lasagne

Kevin Lasagna è un centravanti classe 1992, al momento in forza al Bari, e con esperienze nell’Udinese e nel Verona, nel Fatih Karagümrük, squadra della Süper Lig turca, e sette presenze in nazionale. Sicuramente l’attaccante mantovano, originario di San Benedetto Po, tra i riconoscimenti a cui poteva ambire non avrebbe incluso un bar a suo nome, nel quartiere di Shoreditch a Londra, eppure eccolo: il Kevin Lasagna bar, con tanto di sue foto con la maglia bianconere e quella della nazionale e cimeli vari. È il bar del ristorante “Senza Fondo” (sì, si chiama così), inaugurato da pochissimo, in cui con 20 sterline si potranno mangiare lasagne fino allo sfinimento.

“Senza Fondo”

L’idea è di Joe Worthington, veterano dell’ospitalità e ristorazione britannica alla sua prima esperienza solista, che ha individuato nella scena gastronomica londinese la mancanza di un locale con “porzioni generose e altrettanta energia”. Ecco quindi la soluzione: la possibilità di mangiare, con 20 sterline, lasagne a volontà. Senza Fondo, appunto.

E al riguardo, Joe sembra essersi applicato, e non nasconde l’ambizione di voler offrire le migliori lasagne di Londra: carne di manzo cotta cinque ore fino al disfacimento, besciamella, parmigiano come se piovesse e otto strati, il tutto rifinito nel forno a legna, volendo anche in versione vegetariana con i carciofi. Nei pochi giorni d’apertura il record è di quattro porzioni, e a vederne una sola fareste meglio a stare leggeri con le “pizzettes” e le mozzarelle fritte di antipasto.

Proprio in fondo al locale c’è il bancone, con targhetta inequivocabile: “The Kevin Lasagna Bar. Est. 2025”. Qui i clienti che decidono di affrontare la sfida delle lasagne senza fondo avranno diritto a Negroni al prezzo politico di 5 sterline, invece delle 9,50 per chi ne ordina uno semplicemente per aperitivo. Un’offerta che, promettono, sarà per sempre. E chissà quando KL15 si farà vedere al “suo” bancone, per un drink o per lasagne infinite.