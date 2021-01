Amazon Fresh è tra noi: parte da Milano la spesa online consegnata in giornata

Siete pronti? Amazon Fresh finalmente arriva anche qui da noi. O meglio: al momento arriva solo a Milano. Se non sapete cosa sia, è presto detto: si tratta di un servizio di Amazon che permette di fare la spesa online consegnata in giornata.

In realtà il primo Amazon Fresh sarà attivo a Milano e in alcuni comuni vicini, come Rho, Cologno Monzese e Opera. Successivamente, poi, è prevista l’espansione a Roma e altre città entro la fine dell’anno.

Questo servizio sarà riservato ai clienti Prime con spese di consegna entro 50 euro (se li superate, niente spese di consegna). Quando viene effettuato l’ordine, sarà possibile impostare una finestra di consegna di due ore, comprese fra le 8 del mattino e mezzanotte. Se si aggiungono 4.99 euro, è possibile ridurre la finestra a un’ora. Inoltre tale servizio sarà disponibile tutti i giorni, anche il sabato e la domenica.

Per fare ciò, Amazon ha stretto accordi con la catena di supermercati U2, i quali proprio su Amazon hanno un web store. Si potranno selezionare fra più di 10mila prodotti, fra cui frutta, verdura, carne fresca, pesce fresco, surgelati, prodotti tipici locali, acqua, bibite e alcolici. Inoltre potrete anche acquistare cibo e prodotti per animali, prodotti per la cura e la pulizia della casa e prodotti per l’infanzia.

Se siete interessati a usufruire ddi Amazon Fresh e siete clienti Prime, dovrete andare sulla pagina ufficiale del servizio e richiederlo (al momento è a invito), indicando il vostro CAP.