Anche i Baci Perugina si sono dati ai messaggi vocali

È un’idea al passo coi tempi ma certamente malinconica, quella dei Baci Perugina: affidare le celebri frasi d’amore a un QR Code, dimenticando il più tradizionale cartiglio e permettendo così agli innamorati di turno di ascoltarle tramite telefono.

Malinconico, già. Come a dire: poco importa se sei solo come un cane alla Festa degli Innamorati, ci sarà comunque qualcuno disposto a riempire il silenzio con qualche parola dolce. Anche se il qualcuno in questione è uno smartphone che, con ogni probabilità, preferisce pasteggiare con insalate di matematica anziché intrattenersi in cenette al lume di candela.

“Alexa, dimmi che mi ami”

Insomma: niente classico bigliettino con messaggio di amore, ma QR code da inquadrare con il proprio telefono e da ascoltare nei momenti di romanticismo o di solitudine acuta. Sono venti in tutto, stando a quanto annunciato dalla stessa Nestlé, i messaggi registrati; accompagnate da tanto di “illustrazioni pop e romantiche” opera di Antonio Colomboni.

L’iniziativa si chiama “Senti l’amore”, e merita certamente un plauso anche e soprattutto per il proprio carattere inclusivo: chi mai avrebbe immaginato di coinvolgere nei festeggiamenti per San Valentino anche il più malinconico dei single? Basta alzare il volume et voilà, è subito sposa meccanica.

I venti cartigli, spiegano ancora dall’azienda, anticipano ciò che si potrà ascoltare “attraverso le loro illustrazioni inedite”. Ogni frase, infatti, è “interpretata da un’immagine dedicata, un tassello visivo che amplifica l’attesa e crea un legame unico tra l’occhio e il suono”. C’è pure la possibilità di scegliere cosa sentirvi dire, in altre parole.

C’è poi chi potrebbe anche alzare un dito e far notare che l’idea, malinconie a parte, potrebbe rivelarsi macchinosa anche nel caso in cui la dolce metà, di fatto, esista: vi immaginate, durante un momento di dolcezza, scartare un Bacio e poi dover interrompere ogni tenerezza per dire: “N’attimo, prendo il telefono che devo vedere la frase”?