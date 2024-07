Anche la seconda semifinale di Pizza Bit Competition è terminata: un’occhiata ai finalisti

Anche la seconda semifinale della terza edizione di Pizza Bit Competition si è conclusa: per la finalissima non rimangono che tre posti.

Due su tre, e il terzo verrà – a tempo debito – da sé. Dopo l’appuntamento in Sicilia, le semifinali on the beach della terza edizione di Pizza Bit Competition arrivano nelle Marche: in palio, come di consueto, la possibilità di giocarsi la finalissima e conquistare il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025, permettendo così al vincitore di diventare il volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Terminata la lunga fase dedicata alle gare regionali la competizione, pensata – lo ricordiamo – per i pizzaioli professionisti, si è per l’appunto spostata nelle spiagge del nostro caro e vecchio Stivale. I ventisette vincitori delle tappe regionali sono stati divisi tra Nord, Sud e Centro: la seconda semifinale, dopo quella dedicata al Mezzogiorno, si è per l’appunto tenuta presso lo Chalet La Bussola di Civitanova Marche (MC), e ci ha regalato i nomi dei secondi tre finalisti. Ma di chi si tratta?

La lista dei finalisti

Il verdetto della seconda semifinale è stato affidato al giudizio di una giuria tecnica, composta da esperti del settore, blogger e giornalisti chiamati a calibrare la propria valutazione sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto. Ad accompagnare il loro parere, secondo la tradizione di Pizza Bit, si è poi affiancato quello della giuria popolare, espresso dal pubblico presente in spiaggia.

Sono quattro, in tutto, i criteri di valutazione: la ricetta dell’impasto, la presentazione del piatto finale, l’assaggio e la professionalità del candidato pizzaiolo. I punteggi complessivamente più alti sono stati ottenuti da:

Pierluigi Della Quercia della pizzeria “Al Vecchio Frantoio” di Atri (TE)

della pizzeria “Al Vecchio Frantoio” di Atri (TE) Alessandro Di Gennaro della pizzeria “Massimiliano & Giselda” di Tortoreto Lido (TE)

della pizzeria “Massimiliano & Giselda” di Tortoreto Lido (TE) Andrea Gallizzi della pizzeria “Pizzateca” di Roma

I posti liberi la finalissima, in programma per il prossimo sette di settembre, sono solamente più tre: il prossimo – e ultimo – appuntamento con le semifinali in spiaggia si terrà il 23 luglio in Emilia-Romagna al Fantini Club di Cervia (RA).

L’idea dietro Pizza Bit Competition, dicevamo, è quello di fare gareggiare tra loro i migliori pizzaioli d’Italia: noi di Dissapore, come al solito, saremo presenti come media partner; mentre l’inizio delle semifinali registra anche l’ingresso tra i partner di Moretti Forni e di RDS 100% Grandi Successi.