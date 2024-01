Pizza Bit Competition riparte il 30 gennaio con le gare regionali

Tutto è pronto per la terza edizione di Pizza Bit Competition: 135 pizzaioli si sfideranno per il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”.

Dalle pallide giornate di gennaio fino alle semifinali tenute in spiaggia – la terza edizione di Pizza Bit Competition, raccolte le candidature e selezionati i lievitisti da tutto lo Stivale, è ormai pronta a dare il via al suo lungo viaggio per decretare chi potrà fregiarsi del titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”, diventando così il volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Ideata da Molino Dallagiovanna, Pizza Bit Competition è come accennato nelle righe precedenti una competizione messa a punto per i pizzaioli professionisti; e anche in questo nuovo anno noi di Dissapore saremo presenti come media partner. Bando alle ciance, dunque: le gare regionali della terza edizione sono ormai – letteralmente! – alle porte. Diamoci un’occhiata.

Pizza Bit Competition: tutto quello che c’è da sapere sulle gare regionali

Partiamo, come di consueto, con il dare uno sguardo ai numeri: ai blocchi di partenza di Pizza Bit Competition si contano ben 135 pizzaioli professionisti, selezionati tra le oltre trecento candidature presentate al sito di Molino Dallagiovanna nel periodo compreso tra settembre e novembre dello scorso anno. Di questi, come potrete certamente avere intuito, solamente uno potrà trionfare come Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025; ma non corriamo troppo: prima della finalissima – che si terrà nel mese di settembre presso Molino Dallagiovanna – occorre confrontarsi con le insidie delle gare regionali.

Squadra (o formula, dovremmo dire) che vince non si cambia: anche quest’anno il palinsesto delle regionali è composto da nove gare in tutto, suddivise in maniera equa tra il Nord, il Centro e il Sud del nostro Stivale. Come nelle scorse edizioni il semaforo diventerà verde prima in Campania, dove nella giornata di martedì 30 gennaio i primi quindici pizzaioli si sfideranno presso Me.Pa Alimentari di Pozzuoli, a pochi passi da Napoli.

La coda delle gare regionali – che a onore del vero compongono il segmento più lungo di Pizza Bit Competition – si allunga fino alle tiepide giornate di maggio, quando una breve pausa farà poi da ponte per le tre semifinali (ancora equamente divise tra Nord, Centro e Sud) in programma nel mese di luglio sulle spiagge di tre località turistiche.

Nelle gare regionali passeranno il turno i tre pizzaioli che totalizzeranno il punteggio più alto in assoluto, con il confronto che avverrà sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto. A valutare le tonde dei concorrenti ci sarà una giuria tecnica composta da esperti del settore, blogger e giornalisti; con i giurati che saranno chiamati ad assegnare n punteggio a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato, ma anche anche alle doti comunicative dei pizzaioli.