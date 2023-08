Anche un solo bicchiere di vino al giorno può causare ipertensione, dice uno studio

Secondo un nuovo studio, bere anche un solo bicchiere di vino al giorno può causare un aumento della pressione, anche in persone che non soffrono di ipertensione

di Manuela Chimera 1 Agosto 2023

A dirlo non siamo noi, bensì un nuovo studio che ha affermato che bere anche un solo bicchiere di vino al giorno (o di una qualsiasi bevanda alcolica) aumenta la pressione arteriosa sistolica (la “massima”, per intenderci). E questo anche nelle persone che non soffrono di ipertensione. Il dottor Marco Vinceti, professore di epidemiologia e sanità pubblica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha spiegato che non hanno riscontrato alcun effetto benefico negli adulti che bevevano basse dosi di alcol rispetto a coloro che nopn bevono proprio alcolici.

Quindi bere un bicchiere di vino al giorno non serve?

Dunque è stata tutta una menzogna? Ci siamo sempre illusi che bere un bicchiere di vino al giorno giovasse alla nostra salute? A quanto pare è proprio così. Come sottolineato anche dal professor Vinceti del dipartimento di epidemiologia presso la School of Public Health della Boston University, ovviamente l’alcol non è certo l’unica componente che causa l’aumento della pressione sanguigna. Ma gli studi dimostrano che contribuisce all’ipertensione in maniera significativa.

La ricerca in questione è stata uno studio di revisione che ha analizzato i dati di sette studi condotti in Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti fra il 1997 e il 2021. Questi studi hanno coinvolto più di 19mila adulti di età compresa fra i 20 e i 70 anni che non avevano precedenti di alcolismo, binge drinking, malattie cardiovascolari, diabete o patologie epatiche nel corso degli ultimi cinque anni.

A tutti i partecipanti è stato chiesto quale fosse il loro consumo medio di alcol, traducendolo poi in grammi (questo per avere una misura standard visto che da paese a paese cambia il concetto di “bevanda standard”: per l’OMS è 10 grammi di alcol a bevanda, mentre per gli USA è 14 grammi, tanto per fare un esempio).

Analizzando statisticamente i dati, ecco che i ricercatori hanno scoperto che bere una media di 12 grammi di alcol al giorno (dunque meno di una bevanda alcolica standard statunitense), produceva un aumento della pressione sistolica di 1,25 mmHg.

Nonostante tale aumento fosse inferiore rispetto all’aumento della pressione osservata nei bevitori forti, i ricercatori sono rimasti stupiti nello scoprire che anche un consumo basso di alcol faceva aumentare la pressione sanguigna.

Le persone che bevevano 48 grammi di alcol al giorno, invece, vedevano aumentare la pressione di circa 5 mmHg. Questo ti fa passare dalla situazione di pre iperteso a iperteso, esattamente come succede se si consuma troppo sodio, si mangiano poca frutta e verdura o non si fa abbastanza attività fisica.

A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: come la mettiamo con i vecchi studi che si affannavano a dirci che un consumo moderato di alcol apportava benefici al cuore? Secondo Whelton, coautore di una meta analisi su tali dati, ha spiegato che i vecchi studi clinici mettevano a confronto bevitori leggeri e bevitori pesanti, lasciando fuori coloro che non bevevano affatto. Il che potrebbe aver falsato un po’ le conclusioni.