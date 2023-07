Anchor Brewing chiude, ma un birrificio artigianale lancia una petizione per salvarlo

Anchor Brewing, uno dei più antichi birrifici USA sta per chiudere. Ma adesso si fa avanti un altro birrificio artigianale che ha lanciato una petizione per salvarlo

di Manuela Chimera 19 Luglio 2023

Come di sicuro ricorderete Anchor Brewing, uno dei più antichi birrifici artigianali americani, sta per chiudere i battenti, essendo stato messo in liquidazione. Ebbene: adesso un altro birrificio artigianale, il Narragansett Beer (il 27esimo birrificio artigianale più grande degli Stati Uniti), ha deciso di lanciare una petizione su Change.org per cercare di salvare il collega di San Francisco.

Anchor Brewing verrà salvato dalla petizione del collega birrificio?

Narragansett Beer è un birrificio artigianale che è stato acquistato nel 2005 dal gruppo di investitori della Pabst Brewing Company. Secondo i dati della Brewers Association, attualmente è il 27esimo birrificio artigianale più grande d’America. Almeno: è il 27esimo da quando Anchor Brewery è stato chiuso dal colosso nipponico della birra Sapporo, che aveva acquistato il birrificio per 85 milioni di dollari nel 2017.

Mark Hellendrung, presidente di Narragansett Beer, ha così deciso di provare a salvare Anchor Brewery dalla chiusura, lanciando su Change.org la petizione chiamata “Stand Together to Save Anchor Brewing Company” (la trovate qui se volete aderire, nel momento in cui scriviamo l’articolo si è arrivati a 5.538 firme sulle 7.500 del prossimo obiettivo stabilito).

Lo scopo del presidente è quello di riunire la comunità della birra per lottare “spalla a spalla” per salvare Anchor, esattamente come Narragansett è stato salvato nel 2005 (questo birrificio è stato fondato nel 1890).

LEGGI ANCHE I birrifici artigianali sono raddoppiati dal 2015

Nella petizione si legge che Anchor occupa un posto speciale nella storia della birra: il suo “impegno nei metodi tradizionali di produzione della birra, combinato con la passione per lo spingersi oltre i confini, lo ha reso parte integrante della cultura della birra americana”.

Il presidente ha poi spiegato che questa petizione era “personale” in quanto conosce bene in prima persona le sfide che devono affrontare le piccole aziende del settore della birra artigianale. Anche il suo birrificio è stato sull’orlo della chiusura negli anni Novanta.

La petizione ha poi aggiunto che la chiusura di Anchor causerà la perdita di più di 200 posti di lavoro, nonché la perdita del suo ruolo nella cultura di San Francisco e il suo ruolo nella più ampia cultura della birra artigianale.

Visto che 18 anni fa la comunità della birra si è unita e attivata per far risorgere il suo birrificio, ecco che adesso chiede che tutti gli appassionati sostenitori della birra artigianale uniscano le forze per fare lo stesso per la Anchor Brewing Company.

Per Hellendrung essere un buon vicino non significa solamente esistere l’uno accanto all’altro, ma si tratta anche di sostenersi a vicenda nelle avversità. Riuscirà dunque il Narragansett Beer a salvare dalla chiusura Anchor Brewing? Staremo a vedere.