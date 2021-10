Ancona: i bar del centro chiedono di installare dehors per sfruttare l’isola pedonale

I bar del centro di Ancona chiedono di usare gli spazi dell'isola pedonale per installare dehors in modo da lavorare all'esterno.

20 Ottobre 2021

I gestori dei bar del centro di Ancona chiedono al Comune il permesso di installare dehors e strutture organizzate in modo da sfruttare gli spazi esterni dell’isola pedonale.

In particolare, Michele Zannini, proprietario del Caffè Giuliani e vicepresidente Fipe Confcommercio, ha spiegato che per poter valorizzare il centro storico è necessario potenziare l’uso dei dehors.

Con particolare riferimento a Corso Garibaldi, Zannini spiega che la via è una bella passeggiata che deve, però, essere valorizzata. Come? La proposta è semplice: bisogna creare delle strutture protettive che non siano chiuse, ma che diano la possibilità di sfruttare l’alternativa dell’isola pedonale in modo da creare degli spazi esterni organizzati dove ospitare le persone che affollano il centro.

Secondo Zannini il modello a cui ispirarsi dovrebbe essere o quello di Bologna (dove comunque era scontro sui dehors fra i due candidati sindaco) o quello dei Navigli di Milano: è necessario riuscire a sfruttare gli spazi esterni soprattutto in questo periodo, ma per farlo bisogna creare delle attrattive e delle strutture che attualmente non esistono.

Per uscire dai confini dell’Italia, poi, anche negli Stati Uniti i ristoranti stanno premendo sul Governo affinché renda permanenti i dehors utilizzati durante la pandemia da Coronavirus in modo da ampliare gli spazi.