Ancona, pizzeria e kebab multati e chiusi: erano aperti dopo le 18 con clienti all’interno

Ad Ancona controlli effettuati presso i locali hanno permesso di scoprire una pizzeria e un kebab aperti dopo le 18 con clienti all’interno che mangiavano in aperta violazione delle norme anti Coronavirus previste dagli ultimi Dpcm. Per questo motivo i due locali sono stati multati e chiusi.

Partiamo dalla pizzeria al taglio dalle parti di Vallemiano: qui i Carabinieri hanno notato che era ancora aperta dopo le 18, con tanto di clienti seduti all’interno e intenti a mangiare una pizza, in aperta violazione delle norme anti Covid-19 che impongono dopo le 18 solamente l’asporto o il servizio a domicilio. Per questo motivo i Carabinieri hanno multato e disposto la chiusura del locale per 5 giorni.

In aggiunta fuori dal locale c’erano due uomini in evidente stato di ebbrezza e senza mascherina: multa doppia anche per loro, per ubriachezza molesta e mancato uso dei dispositivi di protezione individuali.

Passiamo ora al secondo locale. Questa volta si tratta di un locale di kebab situato sulla via Flaminia, a Falconara. In questo caso il locale è stato trovato aperto dopo le 19. Anche qui all’interno c’erano diversi clienti che mangiavano cibo e bevande, cosa vietata dagli ultimi Dpcm dopo le ore 18. Anche qui è scattata la multa e la chiusura per 5 giorni.