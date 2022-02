And Just Like That: in rete il “croissant dress” di Carrie fa ridacchiare i fan

Nel finale di stagione di And Just Like That Carrie Bradshaw indossa un vestito la cui forma ricorda un croissant.

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

L’ultimo episodio di And Just Like That, reboot di Sex and the City, dedica un (confuso? Involontario?) omaggio alla Francia e, più precisamente, a Parigi: ecco che infatti nell’ultima puntata della stagione, ambientata nella capitale francese, Carrie Bradshaw indossa un vestito di Valentino che assomiglia a un grande croissant.

Someone said Carrie Bradshaw went to Paris to look like a Croissant I’m screacheth! #andjustlikethat pic.twitter.com/3Zw3LCVahj — Mint Tea Locale (@joekingera) February 5, 2022

La somiglianza chiaramente non è sfuggita agli occhi attenti del popolo di Twitter. “Quando sei a Parigi e sei vestita come un croissant” scherza un’utente. “Carrie è andata davvero a Parigi vestita da croissant” scrive un’altra, sostenendo che la sua versione in Sex and the City non l’avrebbe mai fatto. Che dire? Gli omaggi alla cultura della città, sia questa culinaria o artistica, sono sempre stati comuni. Un po’ come la mascotte del kebab di Gianluca Vacchi che fa una cover di Fabrizio De André.