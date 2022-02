Gianluca Vacchi, un kebab non sale di livello se suona De Andrè

di Luca Venturino 8 Febbraio 2022

Evidentemente dopo Sanremo Gianluca Vacchi dev’essersi innamorato così tanto della Liguria da decidere di aprire anche qui un nuovo Kebhouze: la catena di kebab sbarcherà a Genova nel marzo 2022 presso il Centro Commerciale Mercato Corso Sardegna, e lo fa con una cover di Via del Campo di Fabrizio De Andrè suonata dalla mascotte Keb. Che vi dobbiamo dire, sarà ancora la “febbre” di Sanremo.

Chiaro, noi non siamo critici musicali, ma dobbiamo ammettere che la cover è venuta piuttosto bene: ciò che lascia un poco perplessi è il suo accostamento con la personalità più “frizzante” e sopra le righe a cui il brand ci ha abituato. A meno che il senso dell’operazione non fosse, alla fine della fiera, di finire sui giornali: in quel caso, beh, eccoci qua.

Nuova location per Kebhouze, dunque, ma stesso stile che ha contraddistinto il brand fin dal suo esordio in quel di Milano: kebab di pollo 100% italiano con la possibilità di ordinare anche la carne di black angus, un occhio di riguardo per vegetariani e vegani grazie alla partnership con Planted, che produce kebab 100% vegetale da proteine di piselli, e molta attenzione alla sostenibilità ambientale in fase di costruzione del progetto, grazie all’utilizzo di prodotti e packaging eco-friendly.