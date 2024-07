Andrea Bocelli sceglie la stessa azienda veneta di Kylie Minogue per lanciare il suo Prosecco

Andrea Bocelli festeggia i suoi primi trenta anni di carriera musicale rilanciando il proprio marchio di vino, Bocelli1831, con due novità: un restyling delle etichette già esistenti e il lancio di tre nuove referenze. Si tratta di un Prosecco, di un IGT Toscana Bianco e di un IGT Toscana Rosso, prodotte e distribuite anche al di là dei confini dello Stivale da Zonin 1821.

I nostri lettori più attenti avranno già riconosciuto l’azienda veneta come co-protagonista del nuovo Prosecco di Kylie Minogue, celebre popstar di nazionalità australiana che, “armata” del suo rosé, ha saputo ritagliarsi una nicchia sempre più notevole nel panorama internazionale del vino. La bolla veneta per eccellenza di casa Bocelli riuscirà a seguire le stesse orme di successo?

I nuovi vini di Andrea Bocelli e i festeggiamenti per i 30 anni di carriera

Forse non tutti sanno che nell’ormai lontano diciottesimo secolo i Bocelli furono di fatto mezzadri nella fattoria di Spedaletto, a metà strada tra Lajatico e Volterra; e che proprio il 21 marzo del 1831 diventarono proprietari terreni acquistando un podere. Un anno che, come avrete certamente già intuito, torna nel nome del brand, e che vuole fare da ponte con quella visione che portò per la prima volta a produrre vini.

Sono tre, come già accennato in apertura di articolo, i nuovi vini a marchio Bocelli1831: un Prosecco Doc, un Bianco Igt Toscana (con uve Viognier e Vermentino) e un Rosso Igt Toscana (con uve Sangiovese, Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon). Ai partner di Zonin 1821 il compito di produrli, promuoverli e naturalmente anche distribuirli, tanto in Italia quanto all’estero, raccontandone qualità e specificità come la scritta in braille presente sull’etichetta.

Il lancio delle nuove etichette, dicevamo, è giunto in concomitanza con una serie di serate-evento a Lajatico e a Forte dei Marmi, dove erano presenti ospiti come Ed Sheeran, Johnny Depp, Will Smith, Laura Pausini e Tiziano Ferro.