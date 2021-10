Angelina Jolie a cena al ristorante stellato Aroma di Roma: il menu

di Manuela 26 Ottobre 2021

Angelina Jolie è stata avvistata a cena al ristorante stellato Aroma di Roma. L’attrice, che si trova nella capitale per presentare il film Eternals della Marvel durante la Festa del Cinema, ha deciso di andare a mangiare al ristorante Aroma insieme a Chloé Zhao, la regista della pellicola.

Seduta nel roof garden del locale, Angelina Jolie ha mangiato godendosi la vista del Colosseo (il ristorante è noto anche per il panorama che si può ammirare dalla sua terrazza).

Qualcuno si è chiesto quale sia stato il menu prescelto dall’attrice. Presto detto, si è trattato di un menu per la maggior parte a base di verdure, anche se non in toto:

insalata mista con melograno e noci pecan

parmigiana di melanzane

spaghetti pomodoro e basilico

ombrina con salsa chiodata e peperoni arrosto

tiramisù

L’attrice sembra essere affezionata al ristorante: già nell’ottobre 2019 si era recata a mangiare nel locale in questione per gustare la cucina dello chef Giuseppe Di Iorio. Il ristorante, infatti, è spesso visitato da attori, calciatori e vip.

L’attrice ha poi così dichiarato: “È stato un onore essere tornata qui”. Chissà: forse per un attimo, assaporando i piatti dello chef, avrà dimenticato le beghe che l’aspettano in merito ai vigneti francesi contesi fra lei e l’ex marito Brad Pitt.