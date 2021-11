Angelina Jolie ha venduto le sue quote dell’azienda vinicola Chateau Miraval

di Manuela 30 Novembre 2021

Vi ricordate che Angelina Jolie e Brad Pitt, fra i molti motivi di lite, si stavano azzuffando anche per la loro azienda vinicola in Francia? Ebbene, la battaglia per i vigneti francesi sembra essere arrivata a una conclusione: Angelina Jolie è finalmente riuscita a vendere le sue quote dell’azienda vinicola Chateau Miraval.

In questo modo l’ex marito Brad Pitt e la famiglia Perrin hanno acquisito un nuovo partner. Angelina Jolie, infatti, ha ceduto la sua quota del 50% a Tenute del Monde, una controllata del Gruppo Stoli. Al momento, però, non è stata resa nota l’entità di tale vendita.

I vini di Chateau Miraval sono stati un successo sin da quanto la potente coppia di Holywood ha acquistato la tenuta nel 2012, stringendo una collaborazione con la famiglia Perrin di Chateau de Beaucastel per produrre i loro primi vini nel 2013.

Secondo i dati pubblicati da Impact Databank, le vendite dei loro vini sono aumentate del 17,4%, raggiungendo quasi quota 150mila casse sul mercato statunitense nel corso del 2020.

Dopo che Angelina Jolie chiese il divorzio nel 2016, gli affari della tenuta andarono avanti come al solito, con anche la creazione di uno Champagne nel 2020. Solo che, nel corso degli ultimi mesi, c’erano voci insistenti sul fatto che Angelina Jolie volesse vendere le sue quote.

Finora, per, non si era ancora giunti a un accordo. Questo almeno fino a quando sulla scena non è comparsa Tenute del Mondo che ora ha aggiunto il 50% di Chateau Miraval alle sue partecipazioni. L’azienda, infatti, possiede già l’argentina Achaval-Ferrer e la spagnola Arinzano. In Italia, invece, è co-proprietaria (insieme alla famiglia Frescobaldi) dei marchi italiani Masseto, Ornellaia, Luce e Castelgiocondo.

Damian McKinney, CEO di Stoli Group, ha dichiarato che la sua società ammira da tempo il marchio Miraval, aggiungendo poi di essere entusiasti del fatto di essere accanto a Brad Pitt nel lavoro che li porterà a curare le loro straordinarie annate.

[Crediti Foto | Flickr/gageskidmore]