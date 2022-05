Anna Wintour: caprese senza pomodori, questo il piatto preferito della direttrice di Vogue

di Manuela 12 Maggio 2022

Qual è il piatto preferito di Anna Wintour? Beh, la temuta direttrice di Vogue pare che ami la caprese. Ma senza pomodori. Perché a mangiare la caprese col pomodoro sono buoni tutti, ma se ti chiami Anna Wintour ti devi distinguere e devi ordinare una caprese senza pomodoro.

Anche perché, ordinare una mozzarella con il basilico suonava male, meglio caprese senza pomodoro, suona più chic. Mentre vado a preparare una parmigiana di melanzane senza melanzane e una cacio e pepe senza cacio e senza pepe, forse vi interesserà sapere che questa e altre mirabolanti scoperte sono quelle che vi aspettano leggendo il suo libro Anna: La Biografia.

Qui vengono svelati tutti i segreti della 72enne caporedattrice di Vogue. Fra tutte le rivelazioni fatto, le modalità di svolgimento del pranzo della Wintour lasciano alquanto perplessi. Secondo quanto riferito, dopo che Condé Nast ha trasferito gli uffici del World Trade Center, ecco che il suo pranzo preferito era una bistecca e un’insalata caprese senza pomodori fatta nel vicino ristorante Palm.

Difficile mettere in discussione i gusti di questo guru della moda, sia mai, ma in molti si sono chiesti cosa sia un’insalata caprese senza pomodori. E la risposta è stata: un po’ di formaggio.

Per questo pranzo la Wintour, mancia inclusa, spendeva 77,33 dollari (fortuna che non c’erano i pomodori, altrimenti chissà quanto sarebbe costato?). Il pranzo veniva prelevato dal suo secondo assistente e sarebbe arrivato servito su un piatto di ceramica deluxe che l’assistente, una volta finito il pasto in ufficio, avrebbe dovuto riportare al ristorante. Sì, “Il diavolo veste Prada” non ha inventato niente.

A spiegare il perché dell’assenza dei pomodori è Miranda Brooks, esperta di paesaggi che ha curato la casa di Long Island della Wintour. Invano la Brooks ha cercato di convincere la Wintour a piantare un orto (in 42 acri di terreno uno spazietto lo si sarebbe pur trovato).

Ma la Wintour ha sempre bloccato questo progetto: lei non ama le verdure. Ok, va bene, ma a questo punto non faceva prima a ordinare solamente la mozzarella? Lo so, siamo terribilmente poco “fashionist”, ma ci piace essere pratici.

Ah, a proposito: pare che questo piatto sia ancora nel menu del ristorante. Anche se in molti continuano a chiedersi perché negli USA continuano a proporre una caprese senza pomodori e senza olio d’oliva accompagnata con della carne (cioè un antipasto modificato accanto a un secondo), quando bastava chiedere una mozzarella con basilico e una bistecca?

[Crediti Foto | Flickt – David Shankbone]