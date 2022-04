Antica Focacceria S. Francesco, storico locale palermitano, apre a Torino

di Manuela 12 Aprile 2022

Buone notizie per gli amici di Torino: pare che a breve nel capoluogo sabaudo aprirà il nuovo locale di Antica Focacceria S. Francesco, lo storico locale palermitano. A dire il vero non si sa ancora molto di questa nuova apertura.

Tutto ciò che è trapelato è che dovrebbe aprire (Covid permettendo, si intende) entro fine mese in pieno centro (più precisamente in piazza Carignano).

Questo storico format, nato a Palermo, attualmente è stato acquisito dal food player Cir Food. Il locale di Torino andrà ad unirsi agli altri già presenti in Italia:

Palermo (via Alessandro Paternostro 58)

Trieste (via Rossini 14)

Milano (in via San Paolo 15 e c/o Milano City Life Shopping District in Largo Domodossola 1a)

Roma (presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci – Terminal e in piazza dei Cinquecento c/o Stazione Termini)

Brescia (c/o Franciacorta Outlet Village in piazza Cascina Moie 1)

Mantova (c/o Mantova Outlet Village in via Marco Biagi)

Caserta (c/o La Reggia Designer Outlet in S.P. 336 Sannitica)

Tutto è iniziato nel 1834 quando Salvatore Alaimo, dopo essere stato per anni maestro di cucina presso i Principi di Cattolica, decide di aprire in una cappella sconsacrata ricevuta in dono la sua Focacceria. Inizialmente l’idea era quella di dar da mangiare pane e focacce anche alla popolazione più povera, ma nel 1851 i titolari decisero di abbinare alle focacce anche la carne (partendo da tagli economici riuscivano comunque a cucinarla in maniera raffinata).

Superando le ire dei nobili (di cui aveva rivelato alcune ricette segrete), alla Focacceria nel corso del tempo sono transitati personaggi come Garibaldi, Pirandello, Sciascia e Guttuso. Il logo che si può vedere ancora oggi, invece, risale al 1901 e venne disegnato su una tovaglia della Focacceria dal’architetto Ernesto Basile insieme a Vincenzo Florio. Il nome Antica Focacceria S. Francesco, invece, venne ideato nel 1902, quando nel menu entrarono a far parte anche arancine, panelle e sarde a beccafico.

Nel 1984 gli ultimi eredi del fondatore Vincenzo, iniziano a pensare a un modo per ampliare i punti vendita nel resto d’Italia. Ma per questo bisogna aspettare il 2009 quando a Milano apre la prima sede dell’Antica Focacceria al di fuori di Palermo. Nel 2011 arriva il locale dell’aeroporto di Fiumicino, mentre nel 2012 aprono gli altri locali di Milano e Roma.

Nel 2014 arriva l’incontro con Gruppo Feltrinelli, mentre nel 2017 arriva la partnership fra i Gruppi Feltrinelli e CIR Food: era nata la FC Retail

Tanto per farvi ingolosire un po’, ecco il menu basato sui classici della tradizione siciliana:

Antipasti

Schiticchio Antica Focacceria

Schiticchio melanzana

Caponata di melanzane

Mozzarella di Bufala Campana DOP e cucunci

Insalata di polpo alla siciliana

Primi

Pasta chi sardi

Rigatoni alla Norma

Timballo di anelletti al forno

Linguine pistacchi e gamberi

Caserecce con pesce spada

Secondi

Involtini di melanzane

Sarde a beccafico

Spada alla pantesca

Arrosto alla palermitana

Involtini di carne al forno

Tonno alla griglia

Tagliata di manzo

Frittura di pesce

Contorni

Patate al forno

Verdure alla griglia

Patatine fritte

Insalatone

Alicudi

Vulcano

Ficuzza

Cibo di strada

Pani ca’ meusa

Focaccia (schietta, maritata, formaggio, limone)

Pane e panelle

Pane, panelle e cazzilli

Pane e cazzilli

Arancine (ragù, burro, Norma, miste)

Panelle

Cazzilli

Crocchè di latte

Sfincione palermitano

Dolci, gelati e granite