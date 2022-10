Antica Pizzeria da Michele approda per la prima volta ad Amsterdam

di Luca Venturino 19 Ottobre 2022

L’Antica Pizzeria da Michele approda per la prima volta nei Paesi Bassi, e più precisamente in quel di Amsterdam: il proverbiale taglio del nastro avverrà nella giornata di domani, giovedì 20 ottobre, in Eerste Van der Helststraat 72H, su di un isolotto un poco più a sud del centro del capoluogo olandese. Nonostante la distanza dal nostro caro vecchio Stivale, naturalmente la pizzeria sarà arredata con uno stile classico e ricco di rimandi al Bel Paese: pavimento in terracotta, soffitto con giardino pensile abbellito da fiori e limoni, e l’immancabile scritta – già presente nelle sedi di Londra e Manchester – “I want someone to look at me the same way I look at pizza”.

I clienti potranno ingannare l’attesa in un bar situato all’entrata che servirà cocktail e altri drink, ma la protagonista indiscussa rimane ovviamente la pizza, preparata in un forno color oro collocato in fondo al locale. Il menu comprende le pizze a ruota di carro della tradizione, margherita e marinara, ma anche speciali, per accontentare i palati più diversi, primi, secondi, dolci tipici napoletani, birre e vini.

“Tra le aree della città più popolate da giovani, si tratta di una zona vivace, di tendenza e multiculturale, ricca di ristoranti di cucina internazionale e numerosi locali notturni” ha commentato Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, riferendosi al quartiere in cui sorgerà la nuova pizzeria. “Il locale si trova a poca distanza da siti turistici famosi, come l’Heineken Experience e il mercato di Albert Cuyp, una location perfetta per un luogo da tanti definito ‘il tempio della pizza’”.