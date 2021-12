Antica Pizzeria da Michele apre a Manchester la terza sede inglese

Antica Pizzeria da Michele approda per la terza volta in terra inglese, e inaugura un nuovo locale a Manchester.

di Luca Venturino 20 Dicembre 2021

Dopo le aperture a Dubai e Long Beach, Antica Pizzeria da Michele continua a espandersi e a diffondere la propria idea di pizza nel mondo con l’apertura di un nuovo locale a Manchester, in Inghilterra. Si tratta della terza sede inglese e della ventitreesima complessiva: un soft opening che, nonostante le paure crescenti per l’ammontare dei contagi, ha già attirato 2000 prenotazioni per la prima settimana.

Similarmente agli altri locali a Londra, Baker Street e Soho, dove l’eleganza del lounge bar incontra la tradizione della pizza, anche in questo caso Antica Pizzeria da Michele si affida alla collaborazione con la famiglia Aterrano. Nella nuova pizzeria a Manchester (situata al 53 di King Street), infatti, si potrà accompagnare sua maestà la pizza con vari drink elaborati, o ancora scegliere da un menu ricco di antipasti, primi, secondi e dolci italiani.

“L’Inghilterra ama la nostra pizza: non solo i napoletani o gli italiani che vivono all’estero, sono tanti gli abitanti del posto che vengono da noi anche nella sede di via Sersale”, ha commentato Daniela Condurro. “Molti turisti inglesi ci raccontano di scegliere la nostra pizza, anche nel paese da cui provengono, perché ritrovano il gusto del viaggio in un format più vicino alle loro esigenze per il tempo libero”.